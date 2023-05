Uomini e Donne, Pinuccia torna alla ribalta: pubblicherà presto la sua prima canzone

Gossip TV

L'ex discussa dama del trono over, Pinuccia, torna alla ribalta: stando ad alcune indiscrezioni, pubblicherà presto la sua prima canzone. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Nel dating show di Uomini e Donne, la dama del trono over Pinuccia è stata una delle personalità più discusse, soprattutto, per via della sua storia con Alessandro, uno dei cavalieri del parterre. Molto insistente con quest'ultimo, alla fine, ha preferito lasciare la trasmissione - anche se qualcuno ha ritenuto che sia stata cacciata dalla padrona di casa, Maria De Filippi - . Ma, ora, sembra proprio che stia per tornare alla ribalta: sul web, infatti, si è diffusa una voce che ha lasciato molti a bocca aperta: Pinuccia pubblicherà il suo primo singolo.

Uomini e Donne, Pinuccia diventa cantante e pubblica il primo singolo

Dopo diversi mesi dall'addio al dating show, Pinuccia torna a far parlare di sé, promettendo di pubblicare presto la sua prima canzone. A diffondere la notizia è stata Angela Di Liberto, cantante che si occuperà della preparazione del brano. Quest'ultima ha condiviso un comunicato, nel quale è stato svelato il titolo del singolo e che sarà una hit estiva e che, ovviamente, parlerà del percorso di Pinuccia a Uomini e Donne:

"Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Questa volta, nell'inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo 'Uomini e Donne', un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a cantare e ballare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale. Il brano dal forte carattere nazional-popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le Tv."

Ancora, è stato svelato che anche Marco Ferracini, arrangiatore di Cristiano Malgioglio, ha curato gli arrangiamenti della nuova hit estiva.

