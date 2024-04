Uomini e Donne, Jasna Amodei fa rivelazioni spiazzanti sulla rottura con Marcello Messina

Gossip TV

Jasna Amodei e Marcello Messina si sono lasciati e di certo non in modo pacifico. Ecco cosa ha rivelato la dama del trono over di Uomini e Donne sulla relazione con il torinese.

Jasna Amodei è una delle protagoniste più amate del trono over di Uomini e Donne, recentemente ritornata in studio dopo la fine della relazione con Marcello Messina. Tra i due è finita in modo decisamente burrascoso e sono volate diverse accuse reciproche davanti le telecamere, ma Jasna ha deciso di rimettersi in gioco e di cercare ancora l’amore nel dating show di Canale 5. Ecco cosa ha raccontato della sua recente esperienza con il torinese.

Uomini e Donne, Jasna non perdona Marcello

Mentre in studio si accendono gli animi tra Barbara e Cristina e volano parole grosse, Jasna Amodei ha deciso di tornare a Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Marcello Messina con il quale aveva lasciato pochi mesi fa il dating show di Canale 5 ma non ha ancora dimenticato quello che ha vissuto con il torinese. Intervistata dalla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, Jasna ha rivelato cosa è successo con Marcello e perché la loro relazione è naufragata.

“Da quando siamo usciti dal programma ci siamo visti solo tre volte: in due occasioni è venuto lui a Roma, una sono andata io a Torino, a gennaio. Da quel momento sono iniziate le incomprensioni. Parliamo molto, ma una volta usciti dalla trasmissione i nostri caratteri si sono rivelati incompatibili: abbiamo visioni opposte su tutto. Discutevamo quotidianamente e, alla fine, era diventato un braccio di ferro. Poi c’è stato il mio compleanno a fine gennaio […] Ho invitato Marcello a raggiungermi già quando siamo usciti dallo studio, i primi giorni di dicembre. Malgrado questo, non si è presentato. Eppure poteva scegliere tra diverse serata per festeggiare insieme a me… Io lo avevo invitato a tutto! Lui aveva un trasloco da fare e io, inizialmente, gli credevo quando diceva che era questo a bloccarlo, poi ho capito che non era così”.

La dama del trono over ha ammesso di essersi sentita molto trascurata, anche dal punto di vista fisico, non sentendosi apprezzata da Messina che raramente le si è avvicinato dal punto di vista passionale. Insomma secondo Jasna questo rapporto è stato profondamente sbilanciato secondo Amodei che racconta di non aver mai potuto parlare molto con il suo fidanzato dato che era abile a sviare il discorso, soprattutto giocando sulla loro lontananza. I racconti di Jasna confermano un po' quello che si è pensato di Marcello in trasmissione, ovvero che il cavaliere non fosse assolutamente preso da lei e che avesse lasciato lo studio solo perché spinto dall'opinione dei presenti e del pubblico, al quale sembra dare decisamente credito.

In studio i due se ne sono dette di ogni, e recentemente Marcello ha nuovamente sbottato non sentendosi compreso e sentendosi sempre al centro di polemiche che vorrebbe non lo coinvolgessero. Jasna, infine, ha ammesso di non aver mantenuto un buon rapporto con il cavaliere ma di essersi rimessa in gioco grazie alla figlia Alice, che l'ha spinta a tornare a Uomini e Donne:

“No, non ci siamo più parlati. Ci ignoriamo nello studio, e se ci incrociamo cambiamo strada. Sicuramente un domani proverò ad avere un confronto chiarificatore con lui: voglio chiudere completamente, senza rancore […] Voglio rimettermi in gioco, poi sono una romantica quindi non alzerò barriere: anche se forse cercherò di fare le cose con più calma, voglio metterci lo stesso entusiasmo e lo stesso cuore che ci ho messo la prima volta”.

