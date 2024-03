Uomini e Donne, anticipazioni: lite tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta

Gossip TV

Oggi, domenica 31 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Opinionista Social:

Durante la registrazione, hanno fatto vedere Mario che si è recato nel camerino di Ida e dopo aver parlato sono riusciti a fare pace. Pierpaolo, invece, è andato a Brescia di sera ma lei non aveva cambiato idea. La mattina seguente, ii cavaliere le ha portato la colazione e nel successivo incontro sono riusciti a chiarirsi. Ieri, 30 marzo, è stato il compleanno di Ida e sia Mario che Pierpaolo le hanno fatto un regalo comprato però nello stesso negozio.

Dopo che aveva annunciato di abbandonare gli studi, è tornata Asmaa. Marcello ha fatto tornare Jessica che era scesa precedentemente per Mario. Quest'ultimo è uscito con Monica e Ylenia con cui si è baciato. Aurora ha chiuso la conoscenza con Federico non essendo scattato nulla da parte sua ed è stata criticata da Gianni perché lui è convinto che Aurora esca solo con chi non gli piace.

Salvatore al centro dello studio, è uscito con Tiziana, Ida (del parterre dell'over), Alessia. Tina ha criticato Tiziana facendole presente che esce con il cavaliere solo perché è un produttore.

Maura e Gianluca sono usciti dal programma insieme. Lei gli ha fatto trovare dei palloncini e una torta con scritto "vivimi senza paura" .

C'è stata una lite tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta. Ernesto ha detto a Barbara che è bellissima ma il suo principale difetto è il carattere successivamente però, Barbara lo ha smascherato dicendo ad Ernesto che ha letto un messaggio che ha inviato a Cristina in cui le diceva che era la più bella di tutte le dame. Cristina e Barbara hanno discusso rinfacciandosi a vicenda di essere ricorse alla chirurgia estetica.

