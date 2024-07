Uomini e Donne, Jasna Amodei e Marcello Messina ancora ai ferri corti? Un gesto social della dama colpisce!

Gossip TV

L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne formata da Marcello Messina e Jasna Amodei sembra ancora non aver dimenticato gli screzi della fine della loro storia. Ecco cosa è successo!

Due dei protagonisti del trono over di questa edizione di Uomini e Donne sono stati Marcello Messina e Jasna Amodei: il cavaliere e la dama del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno iniziato a frequentarsi quando l'ex di Ida Platano ha fatto rientro in trasmissione dopo due anni di assenza, tuttavia, nonostante una parentesi felice, tra loro oggi i rapporti sembrano irrimediabilmente incrinati.

Uomini e Donne, Jasna Amodei ha bloccato Marcello Messina sui social!

Marcello Messina e Jasna Amodei hanno iniziato a frequentarsi fin dalle prime settimane dell'edizione di Uomini e Donne: immediata a è stata la chimica tra i due, tanto che a ridosso delle vacanze di Natale, la coppia ha lasciato insieme la trasmissione. L'idillio è durato poco e tornati in trasmissione, i due non hanno mai smesso di scontrarsi e rinfacciarsi errori e sconfitte nella relazione.

Ora che è terminato il programma, i fan che li seguono con assiduità hanno notato un gesto social da parte della dama che ha sorpreso molto: è, infatti, balzato agli occhi dei followers che Jasna Amodei ha bloccato Marcello Messina su Instagram. Un'azione che a molti fan è sembrata esagerata e anche alquanto infantile e che chiude così ogni possibilità anche solo di una riconciliazione civile tra i due. Ma è stata proprio Jasna a rivelare il perché del suo gesto.

Intervistata dalla rivista del programma, Jasna ha raccontato che è stata spinta a bloccarlo sui social perché l'ha visto ancora troppo rancoroso durante l'ultima puntata del dating show e, inoltre, il cavaliere l'ha accusata di lanciargli frecciatine sui social. Perciò, per evitare polemiche, Jasna ha preferito bloccare Messina e chiudere del tutto questo capitolo.

Uomini e Donne, la difficile storia tra Jasna e Marcello

La storia d'amore tra Marcello e Jasna era iniziata sotto i migliori auspici: da subito il cavaliere si era detto entusiasta della dama e della sua gentilezza, spendendo al centro studio solo parole di lode per lei. Dopo un breve litigio, i due avevano deciso di lasciare il programma insieme e prima della pausa natalizia avevano salutato parterre, conduttrice e opinionisti pronti a iniziare una vita insieme.

La loro intesa si era interrotta dopo pochi mesi e a sorpresa entrambi erano tornati nella trasmissione: il loro primo confronto a centro studio era stato imbarazzante da guardare, con entrambi che si rinfacciavano errori e mancanze. In particolare, Jasna aveva rivelato un retroscena che Marcello le avrebbe rinfacciato per i mesi a venire. A detta della dama, infatti, il cavaliere era estremamente poco passionale e affettuoso nella loro intimità e questo l'aveva allontanata molto da lui. Marcello si era ritenuto offeso da queste parole e nel corso dei mesi successivi aveva tentato di smentire l'affermazione di Jasna frequentando altre dame.

Si era detto invaghito di Jessica Pittari, più giovane di lui e scesa a corteggiare Mario Verona, e con lei aveva iniziato una frequentazione che aveva portato alla luce il suo lato più geloso e infantile, tanto che Jasna era intervenuta e l'aveva rimproverato per il suo modo di fare. Verso la fine della trasmissione, nelle ultime puntate, Marcello aveva iniziato a conoscere una nuova dama, ma anche in questo caso non erano mancati i litigi con Jasna. Ed era stato proprio il rancore dimostratole nell'ultima puntata che ha spinto Jasna a non voler più seguire l'ex compagno sui social.

