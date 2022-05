Uomini e Donne, Isabella Ricci stupisce: al suo matrimonio quattro volti del programma!

Gossip TV

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, nonostante le ultime discussioni nello studio di Uomini e Donne prima dell’addio, invitano ben quattro volti del programma.

Manca sempre meno alle nozze di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo essere tornata in studio per raccontare come procedono i preparativi, ed essersi trovata nuovamente a replicare a critiche sempre più violente, la dama romana si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e ha dichiarato di aver invitato ben quattro volti del programma al suo matrimonio.

Uomini e Donne, la rivelazione spiazzante di Isabella Ricci

Volto amatissimo di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha trovato l’amore nello studio del dating show di Canale5 e, proprio quando tutti la accusavano di essere interessata esclusivamente alla popolarità, la dama romana si è lasciata la trasmissione alle spalle e ha intrapreso una bellissima storia d’amore con Fabio Mantovani. Un riscatto che ha fatto urlare di gioia il pubblico del programma di Maria De Filippi, massacrata dai fan per Tina Cipollari, che per la maggior parte hanno sempre creduto alla versione dei fatti di Isabella e non a quella dei suoi rivali, tra cui senza subbio spiccano i nomi di Armando Incarnato e Gemma Galgani.

Recentemente, Isabella è tornata a Uomini e Donne con Fabio, parlando di preparativi delle nozze e commuovendosi molto al pensiero di star per sposare l’uomo che ama, con una cerimonia che verrà celebrata nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona. Intervistata da Nuovo Tv, Ricci si è fatta lasciare un’informazione shock sul matrimonio, rivelando di aver invitato ben quattro ex colleghi.

“A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento” .

Ma chi saranno gli invitati speciali? Certamente sembra plausibile mettere in conto la presenza di Marcello Messina, ex di Ida Platano e recentemente tornato single, con il quale Isabella ha trascorso anche alcune festività. Tra Marcello e la coppia del Trono Over, infatti, è nata un’amicizia sincera che continua anche lontano le telecamere. Escluso, invece, che la romana voglia all’altare anche Gemma e Armando, che non ha perso occasione di attaccarla anche nel corso dell’ultima ospitata in studio, con i quali è in rapporti pessimi.

