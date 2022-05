Uomini e Donne, insulti a Tina Cipollari, Maria De Filippi se la ride e i fan sbottano: ''Body shaming gratuito''

Gossip TV

Maria De Filippi finisce nel mirino dei fan di Uomini e Donne, che non apprezzano l’incoraggiamento agli insulti di Fabio Nova sul fisico di Tina Cipollari.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne stia assistendo a scontri sempre più accesi tra Tina Cipollari e Fabio Nova, nuovo cavaliere del Trono Over. Quest’ultimo, fotografo di moda, ha espresso pareri piuttosto discutibili sulle dame presenti in studio finendo automaticamente nel mirino della verace opinionista, a sua volta insulta da Fabio che ha fatto notare con ilarità quelli che considera difetti fisici della romana. Vedendo Maria De Filippi ridere e caldeggiare gli insulti a Tina su un tema delicato come quello dell’aspetto fisico, su Twitter è scoppiata una polemica e la presentatrice di Canale5 è stata accusata di spalleggiare il body shaming in un programma televisivo che va in onda nel primo pomeriggio.

Uomini e Donne, Maria De Filippi la fa grossa e finisce nel mirino dei fan!

Pochi giorni fa è andata in onda una puntata inaspettata, iniziata con la presentazione di un nuovo cavaliere del Trono Over e conclusa con una discussione accesa e al limite dell’incedibile tra quest’ultimo e Tina Cipollari. Ma procediamo con ordine. Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso Fabio Nova, un cavaliere dall’aria bohémien che ha raccontato di essere un fotografo di moda, di aver prestato servizio per molto tempo come operatore volontario in Africa e di trascorrere parte dell’anno in Brasile, dove continua a scattare foto che poi rivende per aiutare le popolazioni locali. Insomma, una bella presentazione che avrebbe senza dubbio colpito le dame del parterre femminile, non fosse che Fabio poi, a domanda diretta di Maria De Filippi, ha guardato con poca convinzione le donne sedute davanti a lui, ammettendo di avere standard molto alti avendo lavorato nella moda.

Per redimersi dalle parole decisamente scortesi, forse preso anche dall’imbarazzo del momento e del contesto che conosce molto poco, Fabio ha voluto discolparsi raccontando di una sua ex fiamma, che ha paragonato ad un ce**o, in diretta tv. A quel punto, Tina Cipollari è esplosa e ha iniziato a lanciare accuse a Nova, invitandolo a guardare sé stesso, a non parlare male delle donne in questi termini e, soprattutto, a non denigrare una donna con la quale ha avuto una relazione per il suo aspetto fisico. Non contenta, la verace opinionista ha messo in dubbio la professionalità di Fabio, non credendo che la sua carriera possa vantare chissà quale grande traguardo, al punto da spingerlo a poter fare una cernita di donne in base all’aspetto estetico. Da qui è iniziata la reazione del cavaliere, che ha dimostrato la sua professionalità nel campo della fotografia di moda, per poi commentare -caldeggiato da Maria De Filippi - tutti i difetti fisici di Tina.

-Sei un po' quadrata

-Sembra tu abbia un tubo di scappamento

-La ciccia con il piede di porco



Lui fa schifo ma Maria e Gianni che lo trovano divertente fanno venire il vomito



TINA SEI BELLISSIMA#uominiedonne pic.twitter.com/q7ZJDaMc7Q — Emy 💝🌸 (@EmyRose6519) May 17, 2022

La discussione è andata avanti anche nella puntata successiva, quando Veronica Rimondi ha baciato tutti, e al pubblico di Canale5 la situazione non ha fatto piacere. Su Twitter, in particolare, moltissimi utenti hanno accusato Maria di ridere alle provocazione di Fabio sul corpo di Tina, fomentando lei stessa una discussione su questo tema. Insomma, secondo gran parte del pubblico la presentatrice ha promosso il body shaming in un programma che va in onda il primo pomeriggio su una rete nazionale, nonostante sia sempre lei poi a parlare dell’importanza dell’accettazione del proprio corpo in altri suoi programmi, come Amici. De Filippi coglierà il malumore dei telespettatori o continueranno le discussioni sull’assetto fisico tra Fabio e Tina?

La biondina alla conduzione fa la nazifemminista quando sfiorano la piccola fiammiferaia e qui butta benzina sul fuoco per continuare a montare su questi teatrini intrisi di offese e body shaming nei confronti di una donna#uominiedonne pic.twitter.com/QKMvM6gTJP — Mau (@Mau072001) May 17, 2022

