Uomini e Donne, Isabella Ricci non perdona: ''Cavalieri aggressivi. Gemma Galgani? Si perde nei sentimenti''

Isabella Ricci torna a parlare dei protagonisti di Uomini e Donne.

Isabella Ricci ha lasciato Uomini e Donne ma continua ad avere le idee chiare su alcuni protagonisti del trono over, che proprio non riesce ad apprezzare soprattutto per i modi poco eleganti mostrati senza tante remore in Tv. Ecco cosa ha svelato Isabella e l’ultima frecciatina a Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Isabella Ricci torna a parlare di Gemma Galgani

Amata dal pubblico e molto seguita anche su Instagram, dove vanta 136mila di followers, Isabella Ricci ha sposato Fabio Mantovani, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne che è stato in grado in farle battere ancora il cuore. Dopo una cerimonia semplice ed elegante, Isabella e Fabio hanno deciso di costruire il loro futuro tra Dubai e l’Italia, rendendosi protagonisti di molti viaggi che appassionano i fan, felici per questa bella e innamorata coppia.

Sebbene Isabella non tornerà più a Uomini e Donne, eccezione fatta forse per qualche ospitata con Fabio, la dama ha le idee chiare su alcuni cavalieri del trono over e su Gemma Galgani, in cerca di un maritoe non ha paura di dispensare la sua opinione, elogiando Tina Cipollari e stuzzicando qualche ex collega.

"Rispetto agli altri, Gemma due parole in italiano le dice. Fa più fatica a fare un pensiero logico, si perde nei sentimenti […] Ci sono almeno tre persone aggressive che parlano sopra gli altri. Non faccio nomi, tanto si sa a chi mi riferisco”.

A chi si riferisce Isabella? Senza dubbio ad Armando Incarnato, soprattutto visti i loro continui scontri e il carattere del cavaliere partenopeo, che lo porta ad essere protagonista di diverse discussioni in studio, anche quando non è direttamente coinvolto nelle questioni sollevate dai suoi colleghi. Chissà che quest’anno non cambi tutto e che anche Gamma e Armando trovino l’amore, lasciando così per sempre il programma di Maria De Filippi.

