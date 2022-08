Uomini e Donne, Gemma Galgani cerca marito nella nuova stagione: ''Vuole sposarsi''

Gossip TV

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne con un unico desiderio: trovare marito.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne, nonostante alcune indiscrezioni riportassero il possibile addio della dama torinese al programma di Maria De Filippi. Ma questa volta non solo Gemma cerca l’amore, ma certa anche un marito con il quale convolare a nozze il prima possibile. Ecco l’ultimo gossip.

Uomini e Donne, Gemma Galgani punta alle nozze

Da circa un decennio ormai, Gemma Galgani è uno dei volti più discussi e amati di Uomini e Donne. La dama torinese è stata protagonista di tante storie d’amore, alcune delle quali sembravano avere un lieto fine sino al brusco arresto, altre invece non si sono mai concretizzate e hanno lasciato il cuore di Gemma totalmente infranto. Ma, nonostante le delusioni d’amore ricevute non siano poche, Galgani continua a cercare il suo principe azzurro nello studio del dating show di Canale 5, dove sarà presente anche nella nuova edizione a partire da settembre 2022.

Mentre spunta un rumors sulla modalità di selezione dei nuovi tronisti, e inevitabilmente scoppia anche la polemica, il settimanale Nuovo Tv fa sapere che Gemma è stata pizzicata da alcuni fan in Portogallo, intenta a godersi la pausa estiva, per poi tornare a Uomini e Donne con la seria intenzione di trovare marito. Esatto, Gemma vuole sposarsi al più presto!

Una notizia che ha colpito molto il pubblico ma che non appare poi così strampalata, sia perché la dama ha spesso ammesso di sognare un lieto fine da favola e cosa c’è di meglio di una romantica cerimonia di nozze, sia perché negli ultimi tempi tutte le sue rivali si sono sposate o sono state chieste in sposa come nel caso di Isabella Ricci e Nadia Marsala. Dopo anni, Gemma riuscirà a trovare l’amore? Quel che è certo è che la dama potrebbe stupirci ancora, presentandosi in studio con un nuovo look grazie all’aiutino del bisturi.

