Uomini e Donne, intervista esclusiva a Ernesto Russo: "Ida? Nessun rimpianto, le auguro ogni bene"

L'ex corteggiatore Ernesto Russo si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo incontrato Ernesto Russo, l'ex corteggiatore alla corte di Ida Platano che ha deciso di lasciare il dating show di Uomini e Donne, deluso dai comportamenti della 42enne bresciana. Sposato con due figli, Ernesto era già un volto conosciuto nel trono over del programma. Aveva deciso di frequentare Laura Cola nel 2015 con la quale era uscito dal dating show Laura Laureti. Anche se la partecipazione di Ernesto è stata relativamente breve, il corteggiatore si è distinto con la sua verve e ha catturato l'attenzione di molte dame del parterre e anche di una nota ex tronista.

Ecco cosa ci ha raccontato Ernesto ai microfoni di Comigsoon.it

Come è il tuo bilancio di questa esperienza a Uomini e Donne?

"Bella, naturale,un percorso già vissuto nel 2015 ,completamente diverso sia per la maturità che per il nuovo contesto nel 2023.

Ti è capitato di pensare a Ida dopo il tuo addio al programma?

"Sì augurandole ogni forma di bene , ovviamente…ma senza rimpianti è stata una mia scelta abbandonare la trasmissione …da parte mia non c’era più quel interesse di proseguire e non sono uno che perde tempo ,e tantomeno lo faccio perdere agli altri"

Una nota ex tronista Angela Artosin ha detto che qualora tu andassi sul trono ti verrebbe a corteggiare. Che ne pensi?

Mi lusinga ….ovviamente detto da una tronista è bellissima donna non posso che dire grazie

Tutti se lo chiedono, ci andresti qualora ti chiamassero per il trono ?

Non lo so …penso che con il mio modo di essere così stravagante diventerebbe più una comica che un corteggiamento…l’umore potrebbe virare e ciò che mi contraddistingue nella vita. Un attimo penso è ancora meno già faccio quello che mi frulla in testa, sono una mina vagante…troppo pericoloso per un trono.

Oltre a Silvio, avevi qualche simpatia per il parterre femminile?

Si tutte bellissime dame ,lusingato anche che più di qualcuna aveva interesse per me. Ma non era il momento ne la situazione per poter ringraziarle in modo speciale come meritano per l’apprezzamento nei miei riguardi come testa non come estetica.

Ernesto, come mai non sentivi una certa rivalità con Mario ma anzi lo hai spesso sostenuto?

Percepisco le persone ,e Mario nonostante abbia vinto il Guinness world record delle segnalazioni, affronta sempre le avversità a testa alta e lo stimo molto per questo.

E di Sergio cosa pensi?

Niente che mi abbia lasciato un motivo ben specifico per identificherà la sua vera identità. Ma rispettoso nei miei riguardi.

Quali sono i tuoi progetti imminenti e quali eventualmente a lungo termine se ci sono?

Al momento mi godo il sole di oggi ,cerco sempre di vivere giorno per giorno ,senza guardare ne indietro ne avanti, benedico ciò che la vita mi dona attimo per attimo ,avendo sempre un pensiero per chi non abbia tale privilegio ,essendo schiavi di una tirannia altrui perdendo la loro libertà e le proprie case e sogni per delle guerre che loro non hanno scelto di vivere.

