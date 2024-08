Uomini e Donne, iniziano le registrazione della nuova edizione, Gemma Galgani ci sarà

Gossip TV

Al via la nuova stagione del dating show di Uomini e Donne. La storica dama del trono over, Gemma Galgani, sarà nel parterre anche quest'anno.

Domani, mercoledì 28 settembre 2024, inizieranno le prime registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show più famoso del piccolo schermo tornerà in onda a partire da lunedì 9 settembre prossimo nella consueta fascia pomeridiana nella rete ammiraglia Mediaset.

Uomini e Donne: Gemma Galgani sarà ancora una volta tra i protagonisti del trono over

Da settimane ormai circolano rumors sui possibili nuovi tronisti e tutti i fan del programma sono in attesa di conoscere chi siederà sulla sedia rossa alla ricerca della propria metà.

Ad accendere la curiosità degli appassionati del programma ci ha pensato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che, tramite una storia su Instagram, ha svelato alcune anticipazioni. Secondo quanto rivelato, il trono classico potrebbe riservare delle sorprese davvero incredibili, con nuovi protagonisti pronti a sedersi sulla famosa poltrona rossa. Ma chi saranno i nuovi volti di Uomini e Donne? Secondo Venza e altri esperto di gossip come Deianira Marzano, i nomi che circolano potrebbero lasciare il pubblico a bocca aperta. Tra i candidati più chiacchierati ci sarebbero volti noti provenienti da altre trasmissioni di successo, come Temptation Island. In particolare, si fa il nome di Mirko Brunetti, che ha recentemente annunciato la fine della sua relazione con Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello.

Ma Mirko non è l'unico ex concorrente di Temptation Island che potrebbe varcare le porte dello studio di Uomini e Donne. Tra i possibili tronisti si parla anche di Francesca Sorrentino, ex fidanzata di Manuel Marra. Francesca, già lo scorso anno, era stata contattata per sedere sul trono, ma aveva declinato l'invito a causa del suo legame emotivo ancora forte con la precedente relazione. Tuttavia, negli ultimi mesi, il suo nome è tornato al centro del gossip per una presunta relazione con un uomo molto più giovane, un dettaglio che ha sollevato dubbi sulla sua partecipazione al programma. Nonostante queste voci, sembra che la Sorrentino sia ancora una forte candidata per il trono, e i suoi fan non vedono l'ora di scoprire se accetterà finalmente l'offerta.

Un’altra notizia che ha rassicurato i fedelissimi di Uomini e Donne riguarda la presenza di un volto storico del programma: Gemma Galgani. Secondo Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni sul programma, la dama torinese sarà di nuovo protagonista nel parterre femminile del Trono Over. Per Gemma, si tratterà di un ennesimo tentativo di trovare l’amore, nonostante le tante delusioni passate. La dama torinese, che negli ultimi anni ha visto naufragare diverse relazioni, non si è mai arresa nella ricerca dell’amore. Di recente si è parlato di una nuova frequentazione della Galgani, ma stando ai rumors riportati nelle ultime ore, la Galgani farà il suo ritorno nel dating show di Canale 5 anche per la nuova stagione.

