Uomini e Donne, indiscrezione bomba: Chiara Rabbi insieme a un ex amato cantante di Amici

Mentre Davide Donadei entra nella Casa del Gf Vip, la sua ex Chiara Rabbi viene paparazzata insieme al cantante Deddy.

Chiara Rabbi ha ritrovato l'amore accanto a un ex amato e seguito allievo di Amici? Mentre Davide Donadei ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale della settima edizione, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata paparazzata insieme al cantante Deddy.

Chiara Rabbi dimentica Davide Donadei con Deddy di Amici?

A distanza di alcuni mesi dalla rottura con Davide Donadei, attualmente recluso nella Casa del Grande Fratello Vip, Chiara Rabbi è stata avvistata insieme a un cantante uscito dalla scuola di Amici. Stiamo parlando di Deddy. A lanciare per prima l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato sui social i messaggi di alcuni utenti:

Ciao Deia ho notato dei movimenti strani tra il cantante Deddy e Chiara Rabbi. Hanno iniziato a seguirsi e io seguendo lui ho visto che mette sempre like ai suoi post [...] Tutte le fanpage di lui hanno iniziato a seguire Chiara! Essendo entrambi di Roma potrebbero essersi conosciuti. Sarebbe lo scoop, è la coppia che nessuno si aspetta.

Una vera e propria indiscrezione bomba che è stata confermata nelle ultime ore anche dal noto settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Un Deddy per l’ex di Donadei. Mentre il nuovo arrivato al GF Vip Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella Casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy - si legge su Chi - I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano.

Amore o semplice amicizia? Arriverà una conferma o smentita da parte di Chiara e Deddy? E, soprattutto, Davide verrà informato da Signorini della nuova situazione sentimentale della sua ex fidanzata? Staremo a vedere!

