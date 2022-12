Amici 22, tensioni e pianti nella scuola. Cos'è successo?

Gossip TV

L'ultima puntata di Amici ha mostrato il crollo e il pianto di alcuni degli allievi del talent. Una situazione davvero incresciosa, che ha visto l'intervento della conduttrice Maria De Filippi. Ecco cos'è successo.

Nella puntata andata in onda domenica 18 dicembre, l'ultima prima della pausa natalizia, la scuola di Amici è stata sconvolta da tensioni e preoccupazioni di alcuni degli allievi. Una situazione all'apparenza ingestibile, per la quale è dovuta intervenire Maria De Filippi.

Ad Amici, Maria De Filippi consola gli allievi del talent

Inaspettatamente, il primo crollo è stato quello di Federica: la cantante è arrivata tra gli ultimi posti in classifica e questa "sconfitta" l'ha demoralizzata moltissimo. Oltre a lei, anche Aaron è scoppiato in un pianto disperato, mentre Angelina, pur essendo tra le migliori di questa edizione, ha ammesso di non sentirsi all'altezza del suo ruolo nella scuola di Amici. In questo marasma di lacrime e pianti, è intervenuta Maria De Filippi: non è la prima volta che la conduttrice parla ai ragazzi e li consola, è capitato anche nel caso di Cricca, in lacrime perché il provvedimento di Rudy Zerbi rischiava di far uscire alcuni dei suoi amici.

La conduttrice è intervenuta attraverso il collegamento e si è rivolta a Federica, esortandola a guardare la situazione da un altro punto di vista: "Tu qui non gareggi contro gli altri, gareggi contro te stessa!." ha affermato Maria De Filippi.

Si è poi rivolta ad Aaron che sta affrontando una situazione non facile, non riesce più ad arrivare tra i primi posti in classfica. Inoltre, il cantante aveva ammesso di soffrire anche per l'arrivo di Angelina nella scuola, da cui non si sente per nulla stimato. Anche per lui, la conduttrice ha avuto parole di conforto, esortandolo "a non essere vittima di te stesso, torna a come eri agli inizi".

La loro situazione dei due cantanti, ha proseguito De Filippi, è molto diversa da quella di Angelina: la ragazza fa i conti anche con il ricordo del padre, il cantautore Mango, scomparso qualche anno fa. Una situazione, associata alla sua evidente mancanza di autostima, che rischia di compromettere un futuro brillante all'interno del talent show di Canale 5, dove Angelina è sicuramente tra le più brave.

Scopri le ultime news su Amici