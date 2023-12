Uomini e Donne in pausa a Natale, quando torna: ecco tutte le Date

Gossip TV

Uomini e Donne, come di consueto, si prende una pausa a Natale. Ecco la programmazione completa del dating show di Canale 5.

Come ogni anno, Uomini e Donne si prende una lunga pausa durante le festività natalizie e non andrà in onda su Canale 5. Ecco quando vedremo l’ultima puntata del 2023 e la prima del 2024.

Uomini e Donne, ecco la programmazione per Natale

I fan di Uomini e Donne ormai lo sanno, Maria De Filippi non va mai in onda durante le festività Natalizie, lasciando posto su Canale 5 alle soap più amate e a diverti film a tema. Il dating show più amato di sempre andrà in onda sino al 22 dicembre 2023 e sembra che ci saranno diversi colpi di scena. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono in crisi, tutto per colpa di Cristina, che si è inserita a gamba tesa in questa conoscenza. Novità anche su un altro fronte, dato che sembra che Riccardo Guarnieri potrebbe tornare a far parte del parterre maschile del trono over.

Il cavaliere pugliese è stato avvistato a Roma e si pensa fosse nella Capitale proprio per registrare una nuova puntata. Per scoprirne di più dovremmo tuttavia aspettare, dato che Uomini e Donne si prenderà una lunga pausa sino all’8 gennaio 2024, quando tornerà su Canale 5 con la prima puntata dell’anno. Ma cosa andrà in onda al posto del dating show di Maria De Filippi?

Mediaset ha pensato a tantissimi film a tema Natale, che possano piacere a grandi e piccini, e portare tutti a festeggiare con la giusta prospettiva. In onda anche Terra Amara, la soap turca amatissima dagli spettatori, che riserverà non pochi colpi di scena anche grazie all’ingresso di alcuni nuovi personaggi, come Betul la figlia di Sermin Yaman, pronta a distruggere il buon nome di Demir a Cukurova e ad impadronirsi di tutta la sua ricchezza.

