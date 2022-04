Uomini e Donne, Ilie Maneschi alla conquista di Ida Platano: ''Sono pronto a trasferirmi''

Gossip TV

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne parla della frequentazione con Ida Platano.

Dopo tante delusioni, compresa l’ultima con Alessandro Vicinanza, alla corte di Ida Platano è arrivato un nuovo cavaliere che sembra aver capito come far tornare il sorriso alla dama bresciana. Ilie Maneschi, 47 anni e originario di Roma, racconta perché ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per conquistare il cuore di Ida.

Uomini e Donne, Ilie rompe il silenzio su Ida Platano

Ida Platano non ha pace nello studio di Uomini e Donne e, dopo aver chiuso in modo burrascoso con Alessandro Vicinanza e averlo visto pregare Federica Aversano di rimanere in studio per lui, si è trovata ad affrontare il ritorno di Riccardo Guarnieri. Mentre il cavaliere pugliese fa una rivelazione shock, Ida sta conoscendo Ilie Maneschi che sembra averla molto stupita. Il cavaliere romano, infatti, è sceso in studio dopo averla osservata a lungo e si è fatto un’idea chiara sull’uomo che Platano dovrebbe avere al suo fianco, ammettendo al magazine del dating show di Canale5 di trovare molta compatibilità tra loro.

“Nel momento in cui ho capito come è fatta ho pensato che avrei voluto corteggiarla e ho chiamato la trasmissione […] Ho iniziato a capirla durante la frequentazione con Diego. Vedendola ho compreso che Ida è una donna di una semplicità incredibile! Certo, ha delle reazioni anche di pancia perché è una persona passionale, tuttavia considero il percorso di Ida molto lineare: ha ben chiaro ciò che vuole […] Sono estremamente convinto di essere compatibile con lei”.

Ilie alla conquista di Ida: la confessione del nuovo volto di Uomini e Donne

Ilie ha raccontato di aver avuto una lunga relazione che l’ha portato a trasferirsi a Pisa, e dunque di non aver paura di lasciare la propria città per amore. Caratteristica che, come sappiamo dopo i rimprovera della dama ad Alessandro, è decisamente fondamentale per Platano.Sarà Ilie l’uomo che riuscirà a conquistare Ida? I fan di Uomini e Donne apprezzano il nuovo volto del Trono Over ma c’è da dire che il ritorno di Riccardo ha rimescolato tutte le carte in tavola, portando molti a crede che Ida si mostrerà ancora presa dal bel cavalier pugliese.

“Non tollero le bugie e la possessività eccessiva, mi fanno scappare immediatamente. Per quanto riguarda quello che cerco, troppo semplice dire che voglio la felicità: desidero la bellezza della serenità. Voglio una relazione che sia movimentata ma anche sana […] Non credo alla figura del macho, come non credo alle femme fatale. Le relazioni a distanza non mi fanno paura, anche se quando mi innamoro tendo ad annullare le distanze: per amore sono pronto a spostarmi dalla mia città senza alcun problema”.

