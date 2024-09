Uomini e Donne, il trono di Francesca Sorrentino già vacilla, "si sente con Manuel ed è ancora innamorata di lui"

Gossip TV

Nel corso della registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, la Sorrentino è scoppiata in lacrime affermando di non sentirsi a suo agio sul trono. Ma la verità, secondo alcuni esperti di gossip, sarebbe un'altra.

Ieri, giovedì 12 settembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni diffuse in rete, pare che Francesca Sorrentino abbia avuto già un crollo.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sarebbe ancora innamora di Manuel Marra e lo sentirebbe di nascosto

La 24enne originaria di Frosinone è uscita con due corteggiatori ma le due esterne non sono state mostrate. Francesca è scoppiata in lacrime affermando di non sentirsi a suo agio sul trono e di avere il timore di mostrarsi per quello che non è. Maria De Filippi ha cercato di tranquillizzarla e l'ha spronata a continuare il suo percorso e l'ha inviata a prendersi del tempo che l'aiuterà a sentirsi più spontanea e autentica.

Secondo ciò che riporta Alessandro Rosica (e per la verità non solo lui) la verità sarebbe un'altra e non sarebbe affatto gradevole, almeno per la redazione del dating show che tiene molto all'autenticità e sincerità da parte dei protagonisti. Rosica ha affermato che la Sorrentino è ancora innamora di Manuel Marra, l'ex fidanzato con cui ha partecipato a Temption Island. E non solo. I due pare si continuino a sentire di nascosto.

"Stanno ancora insieme. O meglio, dopo i tradimenti di lui si sono presi una pausa. La voglia di fare tv di Francesca ha prevalso. Ma torneranno insieme subito dopo le registrazioni. Continuano a nascondersi come dopo la fine di Tempation Island l'anno scorso"

"Come vi avedo detto. Francesca è innamorata di Manuel e si sente ancora con lui. Vedrete che torneranno insieme e Francesca abbonderà il trono" si legge ancora sul profilo di Investigatore Social. I recenti rumors hanno immediatamente creato il caos sul trono di Francesca e questi dubbi (per ora ancora tali) trovano un riscontro sulla crisi che la Sorrentino ha avuto ieri, dopo appena due registrazioni del programma.

Dal canto suo, Manuel, su Instagram, ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare la sua ex sul trono, con queste parole:

"Bella domanda come sto? Diciamo benino, un pochino stressato e pensieroso [...] Mi sono arrivate 150.000 domande identiche, mi dispiace ma non me la sento di rispondere."

