Uomini e Donne Anticipazioni: la decisione di Mario Cusitore, prime lacrime per Francesca Sorrentino

Sono appena terminate le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne: vediamo insieme cosa ci svelano le Anticipazioni del dating show di Canale5!

In attesa della messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne, proseguono le registrazioni del dating show di Canale5 e nelle nuove puntate vedremo diversi sviluppi per quanto riguarda i protagonisti del trono over. Il trono classico con Francesca Sorrentino, Michele Longobardi, Martina De Ioannon e Alessio Pecorelli come tronisti li vede finalmente iniziare la conoscenza con alcuni dei rispettivi corteggiatori...ma non mancano le lacrime.

Uomini e Donne, Mario Cusitore torna ufficialmente nel trono over

Grazie alle anticipazioni fornite dal giornalista Lorenzo Pugnaloni e dal sito Isa&Chia, i fan del programma condotto da Maria De Filippi hanno appena scoperto cosa è successo nelle puntate registrate oggi, giovedì 12 settembre 2024. Un ritorno atteso (e temuto) da molti appassionati della trasmissione si è verificato. Stiamo parlando di Mario Cusitore: lo speaker napoletano, infatti, dopo un'estate trascorsa a cercare il perdono di Ida Platano, è tornato negli Studi Elios sperando di riappacificarsi con lei. L'ex tronista è stata però irremovibile: non ci sarà alcuna seconda chance per loro. Così, Maria De Filippi ha invitato Cusitore a rientrare nel programma come cavaliere. Dopo un iniziale rifiuto, ora arriva la conferma: Mario Cusitore torna ufficialmente nel parterre del trono over.

Ecco nel dettaglio cosa è successo:

"Mario Cusitore torna nel Parterre. Entra acclamato dal pubblico, si siede e si presenta. Alla fine balla con Cristina in amicizia e lei accetta. Tina gli fa i complimenti per come è cambiato fisicamente, è più pulito e asciutto"

Anche per Gemma Galgani, volto storico del programma, ci sono alcune novità: dopo aver accettato il corteggiamento di Valerio, la dama torinese non sembra più così convinta di voler proseguire la conoscenza e già nelle precedenti registrazioni decide di chiudere. Tuttavia, Valerio le manda diversi messaggi e si presenta in studio con tanto di fascio di rose per lei. La risposta? Un sonoro due di picche. Prosegue, invece, la conoscenza con Raffaele, con cui si sono visti già due volte. Cristina Tenuta è al settimo cielo per il ritorno di Mario Cusitore, visto che scende per lei un cavaliere e la dama lo manda via: che speri in una conoscenza con lo speaker napoletano?

Non potevano mancare le discussioni in questa registrazione e a innescarla è Aurora Tropea: la dama, infatti, interviene per commentare la fine della frequentazione tra Matteo e Barbara De Santis. Il cavaliere, infatti, vorrebbe continuare con Barbara - che non è convinta - e Morena e Tropea commenta che ha saputo che lui non è mai stato davvero interessato a Barbara, provocando la lite in studio. Emerge che a diffondere il gossip era stato Massimo e Barbara,pur credendo a Matteo, decide di chiudere la frequentazione.

Ida e Sergio sono usciti insieme, ma il cavaliere chiude subito con lei, mentre accetta di proseguire con Sabrina, con cui è scattato anche un bacio. Sabrina decide per l'esclusiva, mentre Sergio la spiazza decidendo di conoscere anche altre dame. Sabrina viene perciò attaccata dal pubblico e da Gianni e Tina. Marcello Messina è uscito con Giada e tra i due è scattato il bacio, ma la dama vuole uscire anche con Andrea e alla fine balla con quest'ultimo.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino vicina alle lacrime: cos'è successo?

Prime interazioni anche per i tronisti: Michele porta in esterna Aimal, che era scesa per Alessio, ma ha poi preferito Michele dopo un'esterna, ricreando la stessa situazione di Beatriz, Cristian e Brando lo scorso anno. Martina è uscita con Ciro e ammette che lui le piace e che "la mette in difficoltà". Chiude con Marco - che ha ammesso di essere interessato a Francesca - perché il corteggiatore le rinfaccia le dichiarazioni della volta precedente, criticandola e definendola superficiale.

Francesca aveva portato in esterna due corteggiatori, ma di nessuno dei due si sono viste le esterne, perché la tronista è andata in panico ed è scoppiata a piangere. In studio, Francesca ammette di sentirsi bloccata e sopraffatta da ciò che sta vivendo e che non è a suo agio. Interviene Maria De Filippi a ricordarle che sono sensazioni normali e che presto passeranno.

La conduttrice aveva offerto il trono all'ex volto di Temptation Island già nella precedente edizione, ma Francesca era parsa ancora troppo coinvolta con l'ex Manuel Maura. Con lui c'era stato anche un ritorno di fiamma, poi svanito all'inizio dell'estate: che per Francesca non sia ancora il momento giusto per il trono? Infine, Alessio ha portato in esterna Jenny e la corteggiatrice non trattiene l'emozione in studio, perché lui le piace molto e tra loro è andata molto bene!

