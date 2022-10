Uomini e Donne, il tronista Federico spietato con le corteggiatrici e il pubblico tuona!

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, il tronista Federico ha fatto discutere per le parole rivolte a Naomi dopo la loro prima esterna.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha concesso ampio spazio al tronista Federico e alle sue prime esterne con Naomi e Alice. Le parole del tronista nei confronti di una delle due corteggiatrici hanno fatto infuriare non poco il pubblico del programma di Canale 5, che non l’ha risparmiato sui social.

Uomini e Donne, Federico nel mirino del popolo del web: ecco perché

L’ultima puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, ha visto nuovamente Ida Platano contro Riccardo Guarnieri in una discussione feroce, conclusa con le lacrime del cavaliere e parole d’amore da parte della dama bresciana. Non è chiaro se per i due ci sarà un ritorno di fiamma, dato che la situazione si stallo si trascina ormai dall’ultima stagione, ma per il momento una tregua sembra essere stata sancita. Concluso l’intenso confronto, Maria De Filippi ha invitato Federico a prendere posto al centro dello studio, mostrando l’esterna del tronista con la bellissima corteggiatrice Naomi. Concluso il video, Federico ha commentato in modo piuttosto velenoso l’appuntamento, accusando neppure troppo velatamente Naomi di essere bella e priva di contenuti.

“L’ho trovata piccola, mi è venuto il mal di testa perché parlava tanto. Copriva i silenzio parlando tanto, e tirando le somme mi è sembrato un comportamento immaturo. È una bella ragazza, ma non ho portato nulla di concreto a casa. È una bella ragazza e finisce là”.

La corteggiatrice è rimasta ferita per i commenti del tronista, ma ha cercato di non darlo a vedere, dichiarando di essersi sentita intimida dal primo incontro e di non essere una ragazza molto fisica quando non conosce la controparte, forse anche vista l’inesperienza dei suo 22 anni. Molto meglio, invece, l’esterna con Alice che ha portato Federico a sorridere soddisfatto. Il tronista ha ammesso di aver apprezzato i silenzi di Alice ma anche il suo modo di tenergli testa, per poi congedare Naomi dallo studio. Sul web è scoppiata una polemica per i modi sgarbati del tronista di Uomini e Donne e sono fioccati insulti da parte di chi crede che Federico si senta decisamente già interessante di quanto non sia.

#uominiedonne Povera stella, lei ha detto talmente tante parole che il suo cervello non è riuscito a processare. Capitelo. pic.twitter.com/rq0D2Oi9Tp — 🌻PIAA²⁸🩺💜 (@bellambriana20) October 3, 2022

LA PUBBLICITÀ HA PIÙ CONTENUTO DI FEDERICO #uominiedonne — a0ri28 (@a0ri28) October 3, 2022

