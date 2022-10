Uomini e Donne, ''Ero nel tuo letto e non mi volevi'': Ida lancia accuse, Riccardo in lacrime!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, scoppia un'accesa discussione tra Ida e Riccardo, lui in lacrime.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, scoppia una nuova discussione feroce tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex fidanzati non se le mandano a dire, fino a quando si intromette il cavaliere Claudio e si rischia la rissa. Maria De Filippi cerca di far ragionare Riccardo, e di far fare pace ai due una volta per tutte. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera Riccardo Guarnieri

La puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Ida Platano, che ha iniziato a frequentare i cavalieri Giuseppe e Claudio. Quest’ultimo, ha ammesso la dama di Brescia, il rapporto sembra essere più carnale e passionale proprio in virtù del carattere focoso del partenopeo, e questo è piaciuto molto a Ida. Mentre la dama decide di continuare a frequentare entrambi per il momento, Maria De Filippi invita Riccardo Guarnieri al centro dello studio. Nel corso dell’ultima puntata, dopo l’invito a prendere un caffè da parte di Federica Aversano, Gemma Galgani si è risentita per la battuta sulla differenza d’età fatta da Riccardo e indirizzata alla dama torinese e al suo vecchio flirt con Nicola.

Vedendo l’amica furiosa, Platano si è messa a discutere con il suo ex fidanzato e ne è uscita fuori una lite veramente infuocata. Ida accusa Riccardo di non aver mai superato le loro divergenze, nonostante l’amore che lei gli ha dimostrato sempre, e si è commossa ammettendo che ha sempre sperato di poter tornare insieme. In studio, la dama ribadisce che avrebbe voluto ricevere un altro tipo di messaggio da Riccardo nel corso della scorsa edizione, e di sentirsi molto meglio dopo questa discussione, che la presentatrice svela essere durata ben 40 minuti, e che non accenna a finire nonostante i due ex fidanzati parlino sempre delle medesime problematiche che accompagnano questa storia da anni.

Nella querelle si intromette Claudio che accusa Riccardo di non essere rispettoso, facendolo diventare furioso al punto che in studio tutti temono che il cavaliere pugliese voglia scagliarsi fisicamente contro il collega partenopeo. Maria si intromette, cercando di far calmare Guarnieri e facendogli notare che lui è il primo a prendere tutti in giro, soprattutto coloro che escono con Ida e che lei con loro sta bene. La presentatrice, avendo compreso che Riccardo soffre il fatto che la sua ex non lo abbia mai elogiato pubblicamente, e Ida elenca cosa l’ha fatta innamorare di lui, facendo commuovere il cavaliere. Alla fine, Riccardo e Ida ballano insieme al centro dello studio mentre Maria balla con Claudio, il cavaliere offeso da Guarnieri.

