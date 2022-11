Uomini e Donne, "Ida Platano ha trovato il co****ne di turno": Roberta e Riccardo massacrano Alessandro

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, continua la querelle tra Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Alessandro Rausa elimina la dama Michela per la gioia di Pinuccia che spera di aver ancora una speranza con il cavaliere pugliese. Continua la querelle tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: il cavaliere pugliese e la dama di Cassino fanno un commento al vetriolo sul nuovo partner di Ida e si scatena il caos.

Uomini e Donne, Roberta e Riccardo contro Alessandro

La nuova puntata di Uomini e Donne conferma che, sebbene Alessandro Rausa voglia solo un’amicizia con Pinuccia, la dama di Vigevano rimane l’unica con cui il cavaliere pugliese riesce a creare un legame. Alessandro, infatti, ha deciso di interrompere la conoscenza con la nuova arrivata Michela, la dama che ha 80 anni e ne dimostra 50, perché la reputa una donna snob e poco adatta a lui. Si passa a Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che confermano di essere in pace dopo le ultime discussioni essendosi chiari all’esterno dello studio del dating show di Canale 5. Maria De Filippi mostra una clip di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che commentano il rapporto tra Ida e Alessandro, dichiarando di trovare la dama bresciana scorretta e che lei sta prendendo in giro il cavaliere partenopeo, che chiamano “cog***ne di turno”.

Secondo la dama di Cassino, infatti, a Ida interessa ancora Riccardo al punto da perdere un’ora intera a parlare con lui in studio e pregarlo di scrivere i propri sentimenti su un foglio dietro le quinte, mentre Alessandro sta in silenzio e accetta tutto come se fosse normale. In studio entra anche Riccardo che attacca la sua ex fidanzata, accusandola di aver sguazzato in questa situazione perché le fa comodo tanto che ancora ad oggi vuole sapere cosa prova lui senza darle nulla in cambio, mentre lei sostiene il contrario e accusa Guarnieri di rinfacciarle cose del passato quando avrebbe benissimo potuto averla pochi mesi fa.

Il cavaliere pugliese lancia poi una bomba, facendo notare che Alessandro ha fatto strani passaggi prima di arrivare ad essere innamorato di Ida, alludendo al fatto che il cavaliere ha contatti con una dama che sino a poche settimane prima era in studio: insomma, per Guarnieri anche Vicinanza non è sincero. Nel frattempo, Riccardo ha contattato con Gloria Nicoletti con la quale c’è stato un avvicinamento nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La dama romana racconta di aver ricevuto una telefonata dopo la sua ultima intervista al magazine, per poi parlare di Ida e chiederle di uscire insieme ma Gloria teme che Riccardo abbia ancora il cuore impegnato con Ida.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.