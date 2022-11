Uomini e Donne, anticipazioni clamorose: Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato il programma!

Gossip TV

Oggi, venerdì 4 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: il lieto fine per Ida e Alessandro.

Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover (articolo in aggiornamento)

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato il programma insieme! Federica ha abbandonato il trono.

Ida non ha ammesso di essere innamorata di Alessandro ma lo ha comunque fatto intendere. Riccardo non ha commentato mentre Roberta ha detto che secondo lei non sono innamorati. Tina li ha attaccati. Riccardo è uscito a cena con Gloria. Daniela che ha interrotto la frequentazione con Walter.

Federica Aversano ha spiegato che lei ha forti difficoltà ad organizzarsi fuori per venire in puntata e nelle registrazioni. Lo scorso anno aveva fatto i salti mortali, perché aveva un forte motivo che era il sentimento per Matteo. Ma adesso non sente quella spinta verso questi corteggiatori e anche perché è rimasta delusa da Federico, che l’altra volta non è venuto in puntata perché lei non aveva fatto l’esterna con lui. La Aversano ha quindi deciso di lasciare il trono.

L’altro corteggiatore, Stefano, è stato molto carino con lei, l’ha capita. Mentre Federico ha pensato solo a ribadire che lui non si era presentato perché lei doveva portarlo in esterna.

Noemi e Federico D. hanno fatto l’esterna. Noemi si vuole eliminare perché lui non l’ha presa di testa, poi fanno vedere una foto con Noemi che si bacia con un altro ragazzo e quindi Dainese la elimina.

