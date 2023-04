Uomini e Donne, il programma sarà di nuovo sospeso per alcuni giorni: ecco quando e perché!

Gossip TV

Una nuova sospensione per il programma di Uomini e Donne dal palinsesto Mediaset. Vediamo insieme quando non andrà in onda e perché!

Uomini e Donne non andrà in onda con la sua consueta programmazione: vi sveliamo quando sarà sospeso e cosa andrà in onda al posto del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e tappa fissa per il pubblico di Mediaset.

Uomini e Donne, sospeso per due giorni: cosa va in onda e quando torna

In questo fine settimana si sono tenute le registrazioni del programma, di cui vi abbiamo anticipato alcuni dettagli per quello che vedremo nelle prossime puntate. Ma Uomini e Donne, in questa settimana avrà una diversa programmazione e saranno ben due i giorni in cui non andrà in onda: non soltanto in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, ma anche il 24 aprile non sarà trasmesso su Canale 5.

La programmazione, invece, proseguirà regolarmente a partire dal 26 aprile, quando torneremo a scoprire come procedono le vicende sentimentali dei protagonisti del trono over e dei due tronisti del trono classico, Luca Daffré e Nicole Santinelli. Al posto del dating show il palinsesto di Canale 5 propone per il 24 e 25 aprile le replice della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Sarà invece regolare l'appuntamento con il daytime di Amici e con L'Isola dei Famosi. Questa non è certo la prima volta che il programma viene sospeso in occasioni di festività o ponti: anche questo venerdì 21 aprile non è andato in onda, mentre al suo posto hanno trasmesso lo Speciale di Amici, a partire dalle 14.45 in occasione della sesta puntata del Serale del talent.

