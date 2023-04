Uomini e Donne, anticipazioni: rissa tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Oggi, sabato 22 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over:

Si inizia con Gemma che è uscita con un cavaliere con cui sembra ancora indecisa se continuare la conoscenza. La dama torinese chiede ad Elio il motivo per cui ancora la cerca, e lui ha chiarito di farlo solo in amicizia. Elio ha chiesto poi a Paola se possono continuare la conoscenza nonostante quello che è successo tra loro e il cavaliere è stato attaccato da Tina con cui è avvenuto un acceso diverbio.

Altro caos tra Aurora e Armando. E’ stata tirata in ballo Lucrezia, la corteggiatrice dell’ex tronista Gianluca De Matteis che Armando corteggiò due anni fa perché Aurora ha mandato un audio a Lucrezia in cui le chiedeva se lei e Armando si fossero frequentati dopo il programma e se, laddove si fossero frequentati, potesse venire in studio a testimoniarlo. Lucrezia però ha scritto ad Armando e gli ha raccontato tutto e lui si è arrabbiato con Aurora.

Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Nella discussione si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente questa parte verrà tagliata). Poi sono stati separati.

E’ stata rintracciata telefonicamente Lucrezia dopo che sono stati fatti sentire gli audio tra lei e Aurora. Gli audio li ha sentiti solo Gianni. C’è anche stato un malinteso perché si pensava che Aurora volesse indurre Lucrezia a testimoniale il falso e raccontare cose non accadute, invece Aurora aveva solo fatto una domanda. Aurora è anche uscita con un signore e lui ha deciso di chiudere la conoscenza.

Dopo la lite con Riccardo, Armando si è scusato e i due si sono dati la mano.

Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico:

Si parte da Nicole, si vede l’esterna con Andrea. L'esterna p andata molto bene perché si sono baciati con molta passione, Tina ha commentato dicendo che è stato Andrea a spingere molto su di lei per baciarla. Durante la messa in onda dell'esterna, Carlo esce dallo studio e Nicole decide di andarlo a riprendere. Gianni ha attaccato il corteggiatore perché non gli è sembrata vera la reazione, essendo stato poi troppo accondiscendente quando è rientrato. Luca è entrato per ultimo e si è vista l’esterna con Alessandra che è andata molto bene, i due si sono chiariti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.