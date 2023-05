Uomini e Donne, il cugino di Nicole Santinelli nella diretta di Carlo Mancini si scaglia contro di lui: "Hai sbagliato!"

Gossip TV

Ieri, sabato 27 maggio, Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha svelato con una diretta Instagram che lui e la tronista Nicole Santinelli si sono lasciati. A intervenire durante il suo annuncio è stato il cugino di Nicole Santinelli. Ecco cosa ha detto.

Ieri, sabato 27 maggio, è finita la storia dell'ultima coppia di Uomini e Donne a lasciare il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi: quella formata da Carlo Alberto Mancini e dalla tronista Nicole Santinelli. L'annuncio è stato dato dall'ex corteggiatore con una diretta Instagram che ha suscitato non poche polemiche.

Uomini e Donne, anche il cugino di Nicole Santinelli commenta la diretta di Carlo Mancini

Carlo Alberto Mancini è stato la scelta di Nicole Santinelli, che ha deciso di uscire insieme dal dating show nell'ultima puntata di questa stagione. La coppia è apparsa in diverse interviste e anche insieme a Verissimo, dove sembrava che tutto procedesse per il meglio, ma purtroppo non è andata così e ieri la loro storia è ufficialmente naufragata. Al momento, da parte di Nicole non sono state rilasciate dichiarazioni, mentre a far discutere è stata la diretta di Carlo Alberto.

L'ex corteggiatore, infatti, ha deciso di raccontare ai suoi followers - "coloro che mi hanno sostenuto e hanno creduto in questa storia" come ha dichiarato - i motivi dietro la rottura: a quanto pare, la tronista si sarebbe resa conto che non era Carlo l'uomo della sua vita e in questa decisione sembra abbia influito anche la distanza tra i due, che vivono in città diverse. Durante la diretta, mentre molti fan consolavano il corteggiatore, visibilmente provato dalla situazione, ma che, nonostante tutto, continuava a difendere Nicole e dichiarava quanto fosse una donna speciale, è avvenuto qualcosa di singolare. Infatti, durante la diretta, Carlo ha accettato che entrasse su Instagram, durante la diretta, per parlare con lui una persona, un uomo di nome Marco, che in molti hanno fatto fatica a riconoscere: si trattava del cugino di Nicole, con cui il corteggiatore, nel breve tempo che è stato fidanzato con lei, ha stretto un bel rapporto di amicizia.

Marco, tuttavia, non è entrato nella diretta per consolare Carlo, ma per rimproverarlo: a detta sua, infatti, la scelta di comunicare al mondo dei social la fine di una storia, avvenuta poche ore prima, non era una scelta giusta, anche perché rischiava di attirare commenti negativi e una vera shitstorm su Nicole:

"Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta sui social? Carlo, eddai! Ti voglio bene, lo sai, e proprio per questo te lo devo dire. Hai sbagliato! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d'acqua, si calma un attimo. Subito una diretta sui social?"

La discussione tra i due è durata per un bel po', con Carlo che si giustificava dicendo che la scelta di fare la diretta era per comunicare personalmente lui la decisione della fine della storia e non attaccare Nicole, in quanto non aveva colpe, ma Marco è sembrato di tutt'altro avviso, tanto che ha continuato a ribadire la sua perplessità di fronte a questo gesto.

