Uomini e Donne, il commento di Roberta di Padua sulla fine della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini

Gossip TV

La dama di Cassino del trono over di Uomini e Donne, non si è lasciata sfuggire l'occasione di commentare la fine della relazione tra Nicole Santinelli e Alberto Carlo Mancini.

Anche quest'anno, il trono over di Uomini e Donne ha infiammato lo studio del dating show con le vicende dei senior che si sono resi protagonisti di accesi scontri di ogni tipo. E così, tra gli attacchi di Aurora contro Armando Incarnato, criticato anche spesso da Riccardo Guarnieri, le furibonde sfuriate di Tina Cipollari nei contro Elio Servo, abbiamo assistito spesso ad un'accesa rivalità tra Roberta di Padua e la tronista Nicole Santinelli.

Uomini e Donne, Roberta di Padua si prende la sua rivincita su Nicole Santinelli

Tra i due volti del dating show sono volati stracci in diverse occasioni. La dama di Cassino ha accusato Nicole di non essere sincera e di non trasmettere alcuna emozioni. Dal canto suo, anche Nicole ha non ha certamente apostrofato Roberta con parole lusinghiere, come quando l'ha descritta come "una donna per una sola notte". Dopo l'annuncio della fine della storia tra Santinelli e Carlo Alberto Mancini, Roberta pare sia stata contattata da più parti, forse per spronarla a commentare. La dama di Cassino ha condiviso una storia Ig immortalando due calici di vino e la scritta: "Vi sto leggendo, vi amo."

Sembrerebbe che quella di Roberta sia, di fatto, una piccola rivincita nei confronti della giovane romana. Molti utenti hanno commentato che alle luce di ciò che è successo, la dama del trono over aveva avuto infatti sempre ragione a non credere alla veridicità dei suoi sentimenti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.