Uomini e Donne, il cavaliere Elio Servo ha annunciato di aver lasciato il programma: il motivo

Gossip TV

Il discusso cavaliere del trono over ha deciso di abbandonare il dating show di Uomini e Donne.

Con un video condiviso sui suoi profili social Elio Servo ha annunciato il suo addio a Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over ha salutato i telespettatori:

“Un caro saluto, vado via. Lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova”.

Il 65enne originario di Napoli, ha condiviso un video con diverse immagini nel camerino del dating show accompagnato dalla canzone di Vasco Rossi, "Una Canzone D’Amore Buttata Via"

Arrivato nel parterre di Uomini e Donne nel corso del 2023, Elio Servo, classe 1958 si è rapporto con Gemma Galgani e Paola Ruocco. Il cavaliere campano nel corso della sua partecipazione nel dating show si è scontrato ripetutamente con Tina Cipollari con la quale ci sono stati scontri accesissimi tanto da intimarsi di avviare azioni legali l'uno verso l'altra.

L'ultimo, il 18 settembre scorso quando quando ha cercato di fare pace con l'opinionista senza successo. Elio ha affermato di essere convinto che l'atteggiamento di Tina condizioni le protagoniste del parterre femminile e l'astio che manifesta la Cipollari nei suoi confronti non gli permetta di fare nuove conoscenze. Il cavaliere inizialmente era giunto nel programma per conoscere Gemma con la quale però si è distanziato affermando di considerarla solo come un'amica. L'uscita con Paola è stata poi caratterizzata da un gesto della dama che diede ad Elio particolarmente fastidio. La Ruocco a cena mangiò del burro, alimento per cui lui avrebbe una grande intolleranza. Tina e Gemma successivamente, mangiarono volutamente della ricotta davanti al cavaliere per indispettirlo.

"Non mangio burro e ricotta perché ho un trauma, anzi un dramma proprio… Da quando ero bambino, mi davano botte tutti i giorni perché dovevo imparare a mangiare la ricotta" ha dichiarato il cavaliere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.