Uomini e Donne, Ida Platano umilia Alessandro Vicinanza poi esce con un altro!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, ancora attriti tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Vicinanza vuole conoscere nuove dame e scoppia il finimondo. Ida Platano è ancora furiosa con il cavaliere partenopeo che a sua volta viene attaccato da Armando Incarnato, che trova incoerente il suo comportamento. La dama, poi, conosce un nuovo cavaliere che sembra suscitare immediatamente il suo interesse.

Uomini e Donne, Ida Platano volta pagina?

La puntata di Uomini e Donne si apre con Tina Cipollari che rivela di aver ricevuto tante lettere d’appoggio da parte dei cittadini di Vigevano, città natale di Pinuccia, contrariamente a quanto sostenuto dalla dama che ha sempre detto che nella sua città tutti la trovavano insopportabile. Ovviamente si tratta di uno scherzo e Pinuccia la prende con sportività, sedendosi sul trono rosso accanto all’opinionista. Tocca poi ad Alessandro Vicinanza, al vetriolo contro Armando Incarnato, prendere posto al centro dello studio per conoscere due nuove dama, scese per corteggiarlo.

Gianni Sperti si mostra infastidito dal comportamento del cavaliere e trova che le dame dovrebbero diffidare da lui, che non è stato chiaro con Ida Platano. Secondo tutti, invece, Vicinanza è stato sincero con la bresciana e non può essere colpevolizzato. Maria De Filippi rivela che il partenopeo ha messo gli occhi su Gloria e su una ragazza più giovane, che tutti credono sia Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri. Vedendo il cavaliere già alla ricerca di una nuova donna, Armando lo attacca accusandolo di non essere mai stato interessato ad Ida e di averle addossato colpe per allontanarla.

Gli opinionisti, tuttavia, trovano che sia naturale che il cavaliere voglia mettersi in gioco, non essendosi mai innamorato di Ida, e sottolineano che Armando non è certamente un esempio da seguire. Ida, nel frattempo, diventa una furia e accusa Vicinanza di aver cambiato idea troppo velocemente, dato che fino a pochi giorni prima le aveva chiesto di vedersi ancora. Platano pretende che il cavaliere prenda le proprie responsabilità e intanto conosce un nuovo cavaliere che colpisce la dama al punto da farle scegliere di uscire con lui a cena quella sera stessa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.