Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza una furia con Armando Incarnato: il cavaliere non si trattiene più

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne commenta gli attacchi di Armando Incarnato, lanciando pesanti accuse.

Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sono detti addio. Il cavaliere di Uomini e Donne ha preferito rivelare alla dama bresciana di non essersi innamorato di lei, provocando lacrime e delusione. In studio, Armando Incarnato ha difeso Ida, accusando il collega di averla presa in giro per sfruttare la sua notorietà, e ora Alessandro replica caustico al partenopeo.

Uomini e Donne, Alessandro si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Ida Platano si è arresa, lasciando Alessandro Vicinanza libero di fare nuove conoscenze dopo che il cavaliere ha confermato di non essersi innamorato di lei. La dama di Uomini e Donne, tra lacrime e recriminazioni, ha chiuso con il giovane partenopeo che, mortificato, ha ammesso di aver voluto essere sincero con lei per non prenderla in giro, non riuscendo a provare amore dopo così poche settimane di conoscenza. Neanche a dirlo, mentre Luca Salatino viene ingannato, Armando Incarnato ha preso più volte la parola per scagliarsi contro Alessandro, accusandolo di aver sfruttato la popolarità di Ida per emergere in puntata, mirando a diventare a sua volta molto popolare. Intervistato dal magazine ufficiale del programma di Maria de Filippi, Vicinanza si è difeso lanciando una stoccata ad Armando.

“Penso che sia solo protagonismo, anche perché la mia opinione è che lui abbia ben poco da dire di suo. Di certo escludo l’affetto per Ida: gli amici devono esserci nel momento del bisogno, ma devono lasciarti libero di fare le tue scelte, anche se pensano che tu stia sbagliando. Io non mi permetterei mai di gettare sospetti sul rapporto di una mia amica”.

Nello studio di Uomini e Donne, Alessandro è stato spesso oggetto di paragoni per la sua vita libertina, in contrapposizione di quella meno mondana di Ida, che ha ammesso di preferire trascorrere le serate libera a casa con il figlio. Il cavaliere, tuttavia, rigetta l’accusa di essere immaturo e spiega:

“Faccio una vita diversa da una persona sposta o con dei figli, questo è sicuro, ma ho delle responsabilità e ogni giorno devo farci i conti […] La maturità non dipende dall’età, va di pari passo con le esperienze e con i trascorsi una persona. Poi so di avere dei lati fanciulleschi, ma voglio tenermeli stretti e credo che ognuno di voi debba farlo […] Il mio modo di amare è cambiato con il tempo e l’età: oggi non mi basta più il lato passionale della vita di coppia, ho bisogno di fiducia e comprensione per essere in grado di dare tutto me stesso. Ma sentimenti profondi hanno bisogno di tempo per maturare. Onestamente, non mi sento un uomo fortunato in amore, vivo da solo da molti anni e non sempre riesco a far entrare le persone nel mio mondo […] La mia donna dovrà essere capace di rispettarmi senza mettermi pressioni”.

