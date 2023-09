Uomini e Donne, Ida Platano senza freni: "Non faccio la prostituta, faccio la parrucchiera!"

Gossip TV

Lo sfogo della dama del trono over di Uomini e Donne: "Negli anni mi avete visto stare male male. Oggi mi vedete star bene e provate fastidio"

Ida Platano, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne che da ormai diversi mesi ha lasciato il dating show di Canale 5 per viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza è tornata a sfogarsi contro gli haters in seguito ad un messaggio in cui un utente l'ha definita una prostituta.

Uomini e Donne, parla Ida Platano: "Negli anni mi avete visto davvero stare male, male male. Oggi mi vedete davvero stra bene e questa cosa può dare fastidio"

Dopo aver postato il commento nelle storie IG, Ida si è rivolta alla persona che l'ha insultata e a quelle che continuano a farlo persino oggi che, ha tenuto a precisare, è finalmente felice e sorridente.

"Buon pomeriggio a tutti, mi sono presa un minuto del mio tempo perché non faccio la prostituta ma faccio la parrucchiera così magari alcuni che pensano di farmi del male di scrivere queste cose io ve l'ho ripostato perché, perché, la mattina, uno si sveglia e invece di dare il buongiorno, dice 'prostituta' e tutti si devono prendere un buongiorno così."

"Non è vero perché io penso che innanzitutto uno non giudica il lavoro di nessuno perché una la mattina si alza e vuole fare la prostituta saranno affaracci loro, puoi fare la escort, quello che si vuole dalla vita, cioè per me non vedo quale sia il problema vostro e poi se voi pensate di farmi male o di crearmi fastidi io penso invece che dopo tutti questi anni comunque di insulti gratuiti oramai mi sono fatta il callo, quando io vi dico che non mi danno alcun fastidio, davvero non mi danno fastidio, anzi stamattina quando l'ho visto ho detto, 'ma pensa te che buongiorno' mi viene da ridere perché una donna che dice ad un altra donna poi ho guardato il profilo è pure fake e cavoli lei si è svegliata stamattina e ha creato un profilo fake per sfogarsi con me, aveva bisogno di liberarsi.. per carità, in tanti si liberano, se io posso fare del bene così, volentieri continuate pure a insultarmi, si vede che faccio del bene così, davvero..."

La Platano ha poi proseguito:

"Ho pensato di aprire la rubrica e la chiamerò sfogatevi con Ida così tutti belli liberi la mattina di dire parolacce e definirmi in qualsiasi modo e ci sto pensando proprio perché sicuramente posso piacere o non posso piacere, potete odiarmi o amarmi però se faccio del bene, volentieri per tutti. Quindi la cattiveria mettetela pure, insulti ancor di più e apriamo questa rubrica così faccio qualcosa per alcuni che sono repressi, a casa depressi e soli e frustrati""

"Ultima cosa, negli anni mi avete visto davvero stare male, male male. Oggi mi vedete davvero stra bene, felice e forse posso dare fastidio, di solito quando uno sta bene deve gioire del bene degli altri e questa è una cosa che ci tenevo a dire perché da quando mi vedete con un sorriso tanto così do fastidio però io spero che tutti gli essere umani stiano bene."

