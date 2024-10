Uomini e Donne, Ida Platano sembra aver ritrovato finalmente l'amore: le sue parole su Instagram

Gossip TV

L’ex tronista ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano svela sui social: "Sto vivendo un momento speciale!"

Oggi, l’ex tronista ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano, ha sorpreso tutti e sui social ha svelato di vivere un momento bellissimo e di essere felice. Stando a quanto ha confermato anche Lorenzo Pugnaloni, Ida avrebbe ritrovato finalmente l'amore dopo il percorso abbastanza sfortunato nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Sto vivendo un momento molto bello, speciale, e volevo dirvelo io prima che lo scopriate da altri. Questa cosa è davvero importante per me"

In un video condiviso con i suoi follower su Instagram, Ida ha parlato di un periodo particolarmente felice che sta attraversando. Senza rivelare troppi dettagli, ha voluto essere trasparente con il suo pubblico:

"Sapete che sono sempre stata aperta e sincera. Non ho mai nascosto nulla e la mia vita è sempre stata sotto i riflettori, sia prima che durante la mia partecipazione a 'Uomini e Donne'." Poi ha aggiunto: "Sto vivendo un momento molto bello, speciale, e volevo dirvelo io prima che lo scopriate da altri. Questa cosa è davvero importante per me." Queste parole, seppur velate, hanno lasciato intendere che l'ex tronista potrebbe aver iniziato una nuova relazione, pur senza entrare nei dettagli.

Anche se Ida non ha esplicitamente detto di essersi innamorata, i fan hanno subito interpretato le sue parole come un chiaro segnale di un cambiamento nella sua vita amorosa. A confermare i sospetti è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha dichiarato: "Posso confermare che sta conoscendo una persona, ma questa volta lontana dai riflettori."

Ida Platano e il suo percorso a Uomini e Donne

La Platano è stata una delle protagoniste dell'ultima stagione del trono classico di Uomini e Donne dopo aver presenziato per diversi anni nel parterre dell'over. Nel corso della sua permanenza nel dating show, Ida si è fidanzata con Riccardo Guarnieri (con cui partecipò anche a Temptation Island) e successivamente con Alessandro Vicinanza con il quale lasciò il programma per circa un anno. Tornata in studio come tronista, alla fine Ida no ha voluto scegliere nessuno dei due corteggiatori, ovvero Mario Cusitore (tra gli attuali protagonisti del trono over) e Pierpaolo Siano. Di recente è tornata in studio confermando di non essersi pentita della sua scelta di lasciare il programma e di essere molto serena.

