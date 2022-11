Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio su Alessandro Vicinanza: "Abbiamo un bel dialogo e abbiamo progetti insieme"

Gossip TV

L'intervista a Ida Platano al settimanale di Uomini e Donne Magazine. Le prime dichiarazioni della dama del trono over dopo l'addio al programma insieme ad Alessandro Vicinanza.

Mentre nel dating show di Uomini e Donne continuano ad andare in onda triangoli e quadrilateri con protagonisti Ida Platano, il suo ex Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, alle prese con gelosie, ripicche e recriminazioni varie.

Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio su Alessandro Vicinanza

Le registrazioni della nuove puntate che andranno in onda la prossima settimana, hanno anticipato l'uscita di scena della nota dama bresciana insieme al cavaliere campano. Ida e Alessandro infatti, hanno deciso di lasciare il programma per viversi la loro storia d'amore lontano dalle telecamere del dating show.

Dopo diversi giorni in cui la coppia ha scelto di mantenere l'assoluto riserbo, la Platano ha finalmente rotto il silenzio e al magazine di Uomini e Donne ha raccontato come stanno andando le cose con Alessandro.

L'occasione c'è stata parlando di lavoro. Ida, tornata a tempo pieno nella sua attività come parrucchiera, ha raccontato come gestisce il suo salone e il rapporto con i suoi dipendenti. E tal proposito, si confronta spesso con Alessandro che come imprenditore, gestisce un'attività di addobbi floreali nella sua città natale:

"Io e Alessandro parliamo delle nostre rispettive attività e dei nostri dipendenti. Ogni tanto mi dice anche che sono troppo buona. Abbiamo un bel dialogo, ci confrontiamo anche sulle difficoltà che quotidianamente affrontiamo nei conto - come nei pro - che ogni attività ad alto rischio comporta.

"Parliamo anche dei nostri progetti e di quello che ci piacerebbe costruire come imprenditori", ha concluso Ida.

Insomma, chi si aspettava che la coppia nel giro di poco tempo tornasse con la coda tra le gambe nel parterre dell'over, resterà stupita. Ida e Alessandro continuano a vivere la loro storia d'amore che sembra proceda nel migliore dei modi.

