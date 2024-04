Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio: "Mi sento di dirvi alcune cose"

Gossip TV

Dopo la registrazione della puntata di ieri di Uomini e Donne durante la quale Ida Platano ha probabilmente messo fine al suo percorso sul trono, arriva un messaggio da parte dell'ex dama del trono over rivolto a tutti i telespettatori.

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano sembra aver deciso di lasciare definitivamente il trono.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Io sto così così, vi ringrazio di cuore..."

Dopo la segnalazione nei confronti di Mario Cusitore, che il corteggiatore campano ha smentito più volte per poi ammetterlo, l'ex dama del trono over, in puntata, si è ritrovata solo con Pierpaolo Siano che ha parlato molto duramente alla Platano, affermando che se lo avesse scelto, avrebbe risposto di no, essendosi sempre sentito la ruota di scorta. Mario, dopo che è stato eliminato non è più tornato in studio anche se in un video ha voluto precisare che con la ragazza con cui è stato avvistato non è successo nulla. Quanto a Pierpaolo, ieri ha accusato Ida di aver preso in giro non solo lui ma anche tutto il pubblico da casa.

Alla luce forse di questo e probabilmente della conclusione del suo trono, la Platano, poco fa, ha condiviso un messaggio su Instagram, rivolto al pubblico che la segue da ormai diversi anni nel dating show di Canale 5.

"Cari Belli miei come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po' così cosi'...Mi sentivo di dirvi alcune cose. Non vi ho mai considerato un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a e me di questo ne sono grata e onorata. Di cuore ringrazio perché in alcuni momenti No, mi siete stati vicino di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto. Ringrazio tutte quelle donne che si sono presentate di persona o che ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone vere. Vi auguro un buona giornata, con affetto, Ida."

Al momento non c'è ancora l'ufficialità sull'addio del trono della Platano ma ieri ha salutato tutti in lacrime

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.