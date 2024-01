Uomini e Donne, Ida Platano rincorre Mario Cursitore. Ernesto Russo tuona: "Sei uno zerbino" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida continua a rincorrere Mario Cursitore e su di lei tuona l'altro corteggiatore, Ernesto Russo.

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne comincia con Ida Platano e Mario Cursitore: dopo la segnalazione su di lui, la tronista chiede spiegazioni al corteggiatore. Al centro studio volano stracci tra Manuela e Alessio e non solo.

Uomini e Donne, Ida Platano definita uno zerbino da Ernesto Russo

Ida Platano raggiunge Mario Cursitore in camerino e gli chiede spiegazioni sul suo comportamento: nel corso della scorsa puntata, il corteggiatore era stato sbugiardato da una dama, scesa per conoscere Alessio, che ha rivelato alla redazione che lei e Cursitore si sono scritti per diverse settimane. Mario non aveva negato nulla, provando a dare delle giustificazioni sul suo comportamento e dichiarando che voleva lasciare il programma perché si vergognava di ciò che era successo. In un video del dopo puntata, Ida ha raggiunto Mario in camerino e gli ha chiesto spiegazioni sul perché voleva andar via: dopo un primo chiarimento, in cui sembrava che il corteggiatore avesse cambiato idea e avesse deciso di restare, Maria De Filippi rivela che in realtà ha chiamato la redazione e ha di nuovo detto che vuole lasciare la trasmissione.

Ida decide di raggiungerlo nel dietro le quinte del programma e prova a convincerlo, nonostante sia Tina Cipollari, sia altre dame del parterre, dicano che non ha alcun senso rincorrerlo. Mario ribadisce che vuole andar via perché si sente mortificato dal suo modo di fare e dal fatto che non è stato del tutto onesto con lei. Ida ribadisce che se se ne va allora vuol dire che evidentemente non ha abbastanza interesse per lei e che dovrebbe che le dimostrasse che è pentito decidendo di restare. Di fronte alle preghiere di restare da parte di Ida, interviene Gianni Sperti che accusa il corteggiatore di mettere sé stesso al primo posto e di pensare solo al suo tornaconto. Ida ammette di aver avuto dei dubbi su di lui perché non sa se è davvero interessato a lei e che una cosa è avere un interesse e una cosa è dimostrarlo davvero. In studio, intanto, gli opinionisti continuano a sostenere che il corteggiatore la sta portando per le lunghe. Alla fine, Mario accetta di restare e dichiara a Ida di essere davvero interessato a lei. Dopo che sono rientrati in studio, Ernesto prende la parola e volano stracci tra lui e Cursitore, mentre anche verso Ida il Russo ha parole molto dure, dandole apertamente dello zerbino. Anche Sergio, il nuovo corteggiatore della Platano, ha da ridire su Mario e su come si è comportato.

Nel frattempo, anche Tina Cipollari sottolinea che il sì di Mario è parso poco convinto e che la delusione su di lui nasce dal fatto che prima il corteggiatore si è riempito la bocca di grandi paroloni e poi è caduto così. Quando Mario dice che era uscito felice all'inizio perché il pubblico e Maria De Filippi gli avevano dato il beneficio del dubbio, Ida sbotta che a lui dovrebbe interessare solo il suo parere in questa situazione.

Spazio al trono over con Alessio e Manuela: la conduttrice riepiloga la loro situazione e svela che Manuela, dopo che il cavaliere ha dichiarato di avere interesse per diverse ragazze e non solo per lei, come le ha fatto credere, ha escogitato un grande piano di vendetta. Ha chiesto a un altro cavaliere di uscire e poi ha mandato ad Alessio su Whatsapp una posizione lontanissima da quella in cui era e poi non si è presentata, ignorando anche le sue chiamate. Alessio prende la parola e le dice che la loro conoscenza era iniziata quando lui aveva chiuso la conoscenza con Claudia e che Manuela gli aveva regalato dei momenti di leggerezza. Il cavaliere svela anche che la dama aveva manie di grandezza e che si era lamentata di avere scarsa visibilità perché l'attenzione dello studio era sempre su altri personaggi. Perciò, secondo il cavaliere lei ha messo in piedi tutto questo teatrino per stare al centro studio. Manuela gli dà del buffone e del bugiardo e la discussione si anima, coinvolgendo anche Cristina e Claudia. Oltre a loro, anche Barbara si inserisce e accusa Alessio di non essere completamente onesto e di sfruttare le altre donne per dimenticare Claudia.

Si passa a Daniele e Manuela: i due ragazzi ammettono che hanno trascorso una bellissima serata e c'è stata molta empatia tra loro. Mentre il cavaliere sembra molto coinvolto con lei, Manuela sembra più interessata a lanciare frecciatine ad Alessio. Tuttavia, anche il cavaliere lancia qualche frecciatina contro Asmaa, con cui si stava frequentando, perché la dama si è fatta rincorrere da lui. Dopo diversi scambi di battute, tuttavia, inizia una discussione tra Asmaa e Manuela, con la prima che accusa la seconda di uscire con "gli scarti" delle altre donne. Le sue parole generano un putiferio e sia alcune dame sia Gianni le consigliano di moderare i toni, perché con le sue parole è stata molto offensiva.

