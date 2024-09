Uomini e Donne, Ida Platano pronta a tornare sul trono: "La speranza di trovare l'amore c'è, ma non ho fretta"

Gossip TV

Ida Platano sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e Donne: le confessioni dell'ex discussa dama del parterre over sull'amore.

Uomini e Donne sta per tornare in onda su Canale 5 con una nuova e attesissima stagione. Nell'attesa, Ida Platano ha rilasciato una nuova intervista al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi in cui ha rivelato che spera ancora di trovare il grande amore della vita.

La confessione di Ida Platano prima di Uomini e Donne

Mercoledì 28 agosto 2024 è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Ida Platano era assente per motivi di salute, ma Maria De Filippi ci ha tenuto a sottolineare più volte che il suo ritorno era previsto, quindi quasi sicuramente avverrà non appena sarà guarita. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show, l'ex dama del parterre over ha parlato del suo lavoro e replicato alle critiche:

Il mio lavoro è bello, lo amo, mi da da vivere. Gran parte della mia vita è al lavoro. È passione, amore, pane quotidiano. La gente che mi accusa di non lavorare o di lavorare poco? Mi viene da ridere, So che me l'hanno scritto e mi ha fatto ridere. Non rispondo, cosa devo rispondere?!

Dopo aver parlato della sua grande passione, la Platano, che tornerà a Uomini e Donne come tronista anche quest'anno, ha rivelato quali sono le sue speranze e i pensieri sull'amore:

Sto bene, sono serena. Tranquilla, non ho ansie e non ho angosce. La speranza di trovare l'amore c'è, spero non venga mai a mancare dentro di me. Ma oggi non ho pensieri romantici, sto bene così, non ho fretta.

Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne

Cosa è successo durante la prima registrazione di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni sono stati presentati i nuovi tronisti. Si tratta di Michele Longobardi, noto ai telespettatori di Canale 5 per aver corteggiato Manuela Carriero durante la scorsa edizione del programma, Francesca Sorrentino, ex protagonista di Temptation Island, e Alessio Pecorelli. Per quanto riguarda il parterre Over, invece, sono tornati Mario Cusitore, che ha avuto un faccia a faccia con Cristina, e Armando Incarnato, che ha avuto una discussione proprio con l'ex corteggiatore di Ida Platano. Gemma Galgani, invece, ha conosciuto due cavalieri. Ospiti in studio, Alessandro Vicinanza con Roberta Di Padua e Alessandro con Maria Teresa.

