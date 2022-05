Uomini e Donne, Ida Platano prende provvedimenti legali contro Tina Cipollari? Parla la dama

Gossip TV

Ida Platano, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, confessa di essere stanca degli attacchi di Tina Cipollari.

Ida Platano è finita nel mirino di Tina Cipollari che, presasi una pausa da Gemma Galgani, non fa nulla per nascondere il fastidio che le provocano le reazioni della dama bresciana, scatenando così discussioni furiose nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver ricevuto diversi colpi bassi, Platano è giunta al limite e ribadisce di non voler più permettere all’opinionista di offenderla pubblicamente.

Uomini e Donne, Ida Platano contro Tina Cipollari

Che Tina Cipollari non trovi Ida Platano una compagna gradevole è chiaro a tutto il pubblico di Uomini e Donne, soprattutto dopo gli ultimi crudeli scontri tra le due nello studio del dating show di Canale5. Dopo aver osservato da vicino Ida interagire con diversi uomini, finendo con il rimanere male per la chiusura improvvisa di quelle che per lei avrebbero potuto trasformarsi in storie d’amore, Tina ha perso la pazienza e ha iniziato ad accusare la bresciana di voler passare per vittima, promettendo amore a chiunque le dia un po’ di attenzione. Cipollari, inoltre, è arrivata a teorizzare che Platano stia prendendo in giro gli uomini che frequenta, usandoli per accrescere la propria popolarità e dedicarsi così alle sponsorizzazioni sui social. Accusa che è stata immediatamente rigettata, dato che Ida ha fatto presente di avere una propria attività ben avviata e di non aver bisogno delle sponsorizzazioni per vivere, dato che vi si dedica solo per divertimento.

Quest’ultima osservazione di Tina sulle sue finanze ha particolarmente fatto imbestialire Ida, che è scoppiata in lacrime dopo aver intimato alla verace opinionista di smetterla di insultare pubblicamente. Tina, neanche a dirlo, non sembra aver recepito il messaggio, anche se nelle ultime puntate il motivo del suo astio si è spostato su Riccardo Guarnieri, reo a suo dire di essere tornato a Uomini e Donne per illudere Ida e attirare l’interesse pubblico. Mentre Gemma Galgani ha vuotato il sacco su Ida e Riccardo, la dama bresciana si è sfogata sul magazine del programma ammettendo:

“Tina mi ha mancato di rispetto, e per me il rispetto è fondamentale. Soprattutto quando mi ha dato della donnetta… Nessuna donna può dare ad un’altra della donnetta. Mi viene ancora il nervoso”.

Alcuni fan della Platano hanno ipotizzato che, se Tina continuerà ad inveire in questo modo contro la dama, quest’ultima potrebbe addirittura ricorrere a vie legali. Soluzione che, tuttavia, sembra improbabile perché porterebbe Ida a doversi allontanare dal programma, rischiando inoltre di creare ulteriori tensioni in studio.

