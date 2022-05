Uomini e Donne, Gemma Galgani rompe il silenzio e si espone su Ida e Riccardo!

Gossip TV

Gemma Galgani parla dell’incontro tra la migliore amica e il suo ex fidanzato nello studio di Uomini e Donne.

Gemma Galgani ha osservato in silenzio il riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano la quale, oltre ad essere collega di parterre a Uomini e Donne, è anche una delle sue migliori amiche. Tra una polemica e l’altra, è chiaro tra i due protagonisti del Trono Over vi sia un feeling invidiabile ma, secondo Gemma, la dama bresciana farebbe bene a stare in guardia: Riccardo non è tornato per lei!

Uomini e Donne, Gemma Galgani preoccupata per Ida Platano

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata ricca di colpi di scena, meravigliose dichiarazioni passionali e momenti disperati, in cui la dama bresciana si è mostrata pubblicamente in tutte le proprie fragilità e il cavaliere pugliese le ha calpestato il cuore senza tante riserve. Insomma, quella tra Ida e Riccardo può essere annoverata al registro delle relazioni più tormentante del piccolo schermo, e sembra che la conclusione sia ancora tutta da scrivere. Mentre Ida pensa ad un altro figlio, rivelando sotto sollecitazione di Tina Cipollari che Riccardo non le è indifferente, soprattutto dopo la loro rappacificazione, Gemma Galgani si mostra molto preoccupata per l’amica.

“Al rientro in studio di Riccardo, ho visto entrambi emozionanti con quel misto di imbarazzo e curiosità tipici di due persona che hanno condiviso un sentimento importante. Ci si studia un po’, insomma, per vedere come si è adesso, sia dal punto di vista estetico che caratteriale. Come parare del tutto personale, vedo un Riccardo abbastanza distaccato, nonostante l’abbia visto stuzzicarla diverse volte: ma non credo per un vero interesse… Quanto ad Ida, credo che Riccardo non le sarà indifferente per tutta la vita, ma hanno provato pi volte a stare insieme, senza successo. Da amica posso soltanto sperare che, per nessun motivo, perda quella serenità interiore e sicurezza di sé che ha conquistato con tanta fatica. Poi certo… Il destino può fare scherzi imprevedibili!”.

Gemma si è sfogata sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, mettendo in dubbio la serietà di Riccardo nei confronti di Ida. Effettivamente più di una persona ha avuto il sospetto che il cavaliere stesse giocando con i sentimenti evidenti della dama per tornare sotto la luce dei riflettori, anche se Platano in persona ha negato questa possibilità. La bresciana ascolterà i consigli d’amore di Gemma o finirà con lo scottarsi ancora?

