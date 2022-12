Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta Buchtova si sono lasciati: le parole della dama

Gossip TV

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Diego Tavani e Aneta Buchtova, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, sfidando tutte le polemiche nate a causa della modalità poco romantica del loro addio al programma di Canale 5. La coppia, che fino a poche settimane fa appariva affiatata e bellissima, si è detta addio prima di Natale. A raccontarlo Aneta, che su Instagram ha confessato in che modo Diego l’ha piantata in asso.

Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno rotto!

I fan di Uomini e Donne ricorderanno con piacere Diego Tavani e Aneta Buchtova. Il cavaliere romana ha iniziato il suo percorso nello studio del dating show di Canale 5, affermandosi preso dalla conoscenza con Ida Platano, che ha scartato in diretta il regalo di Alessandro Vicinanza, al punto da spingere la bresciana a chiedergli di lasciare insieme a lei il programma. Richiesta che ha scioccato Diego, portando ad una burrascosa rottura tra i due.

Poche settimane dopo, Diego ha conosciuto Aneta e i due hanno preso a frequentarsi, sebbene nessuno credesse più alle buone intenzioni del cavaliere, finendo per lasciare insieme Uomini e Donne. A spingere il cavaliere a ragionare sul futuro con la bella e frizzante dama è stata Maria De Filippi, e per questo molti hanno letto nell’addio della coppia una forzatura da parte di Tavani. In realtà, i due sono apparsi sin da subito sereni e innamorati, costruendo una bellissima relazione che ha appassionato molti fan. Questo fino a poche ore fa quando, prima di Natale, Aneta ha annunciato la fine della sua relazione con Diego.

“Mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al temine. Quella che lui dichiara come una pausa di riflessioni, a cui non ho mai creduto, si è rivelato purtroppo un modo poco maturo e primo di confronto che mi porta a considerare definitivamente la chiusura della nostra storia”.

Aneta ha scritto su Instagram questo sfogo che ha scioccato moltissimi fan di Uomini e Donne, accusando Diego di aver chiuso la loro relazione senza dare spiegazioni poco prima delle festività, comportandosi in modo immaturo. Come replicherà il cavaliere e, soprattutto, rivedremo il romano nel parterre del trono over?

