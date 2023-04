Uomini e Donne, Ida Platano parla di Armando Incarnato: "E' dolcissimo e sensibile"

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, dice la sua sul discusso cavaliere campano, Armando Incarnato.

In questo ultimo periodo Armando Incarnato è stato spesso al centro dell'attenzione nel dating show di Uomini e Donne, ma nonostante questo agli occhi del pubblico resta un uomo quasi indecifrabile. Capace di momenti di grande umanità e di altrettanto grandi polemiche, il cavaliere partenopeo è uno degli ospiti del trono over più controversi.

Uomini e Donne, Ida Platano scende in campo per difendere Armando Incarnato

All'ex dama di Uomini e Donne, Ida Platano, è stato chiesto di parlare del suo amico Armando tra le pagine del settimanale dedicato al programma. La fidanzata di Alessandro Vicinanza ha speso molte belle parole per il cavaliere (a differenza di altra nota ex dama, Pamela Barretta).

"Ci sono dei lati del carattere di Armando che sono indecifrabili se lo si conosce solo attraverso lo schermo - ha dichiarato Ida - lo, lo conosco bene anche fuori da Uomini e Donne e posso senza dubbio affermare che non è una persona diversa da quella che vediamo nel programma. Sicuramente quando si trova tra amici spiccano di più il suo lato ironico e la sua sensibilità."

"Armando è una persona che mi ha sempre supportato, sia fuori dal programma che dentro: bastava anche solo uno sguardo per sentirlo dalla mia parte. " Ci sono stati momenti in cui mi è stato vicino ma ce n'è stato uno in particolare in cui ero in grande difficoltà all'interno del programma e lui mi ha spronato con parole molto forti con intento di scuotermi. In quell'occasione mi ha spinta a guardarmi allo specchio, a rendermi conto della persona bella che sono e a capire quanto avessi da dare e quanto valgo. Non lo dimenticherò mai"

La Platano ha ricevuto tanti piccoli grandi gesti da parte di Armando ed è convinta che sia un uomo capace di dare tantissimo amore:

"Armando fa spesso piccoli gesti che per me sono enormi. In questi anni si è sempre ricordato di farmi gli auguri per il compleanno di mio figlio Samuele, per il mio, per la Festa della mamma, per il Natale. Ogni ricorrenza ha un pensiero per me e manda messaggi che contano tantissimo. Io non credo che Armando sbagli qualcosa, semplicemente penso abbia un carattere a volte un po' scontroso e litigioso. Ciò che a volte lo rende antipatico agli occhi del pubblico è probabilmente la sua incapacità di tenere i propri pensieri per sé, cosa che lo porta a inserirsi a volte in dinamiche che non gli appartengono, ma è fatto cosi. Armando è dolcissimo e sensibile. Credo anche sia un uomo capace di dare tantissimo amore. Il mio consiglio è quello di lasciarsi andare del tutto e di provare a rinnamorarsi davvero. Inoltre, credo anche che sia arrivato il momento di mettersi al primo posto"

