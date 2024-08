Uomini e Donne, Ida Platano non tornerà nel programma? I fan notano un gesto sui social

Gossip TV

Tra i tanti ritorni della nuova edizione di Uomini e Donne non ci sarà anche quello di Ida Platano? I fan hanno notato un gesto sui social che genera dubbi.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Uomini e Donne: oggi, mercoledì 28 agosto, si registreranno le nuove puntate e il pubblico è in trepidante attesa delle prime anticipazioni della nuova stagione del dating show. Nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi ci saranno non solo nuovi tronisti, ma scopriremo chi, tra i protagonisti del trono over farà ritorno negli studi Elios. Molta curiosità c'è per Ida Platano, che nella scorsa edizione ha sorpreso tutti scendendo come tronista e lasciando però la trasmissione a mani vuote. L'ex dama farà ritorno a Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Ida Platano tornerà in studio? Spunta una foto che fa sorgere dubbi

Dato che oggi, mercoledì 28 agosto, si registreranno le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne - che tornerà in onda su Canale5 lunedì 9 settembre - ci si aspetta che tutti i protagonisti della trasmissione stiano raggiungendo gli studi Elios a Roma per essere presenti in studio. Ma sembra che l'ex dama del trono over non sarà presente alle prime registrazioni.

A determinarlo, secondo i fan, è stata una foto sui social che ha fatto sorgere dei dubbi: l'ex tronista, infatti, si è mostrata nelle scorse ore mentre era intenta a rilassarsi in casa, vestita con quello che sembra un pigiama, per combattere la calura di questi giorni. Dato il suo abbigliamento, i fan hanno pensato che Ida non sarà presente in studio e che, in generale, potrebbe non tornare più in trasmissione.

Ovviamente, si potrebbe trattare di una foto vecchia, pubblicata appositamente per depistare i fan, o forse Ida non tornerà per queste registrazioni, ma potrebbe fare comunque un'apparizione in studio.

Uomini e Donne, Ida Platano e Mario Cusitore: vedremo un loro confronto?

Secondo alcune segnalazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembra che nelle prime puntata Ida Platano e Mario Cusitore potrebbero far ritorno in studio, dopo che per tutta l'estate l'ex corteggiatore di Ida ha provato a contattarla e riconquistarla.

A svelare dei tentativi di Mario era stata anche Maria De Filippi, che aveva raccontato in un'intervista in radio a Rudy Zerbi che Cusitore aveva provato a contattare Ida per chiederle perdono e dargli una seconda possibilità. La tronista, infatti, aveva intrapreso un percorso di conoscenza con lo speaker di Radio 101 e tutti in studio erano persuasi che sarebbe stato lui la sua scelta.

Tuttavia, il comportamento di Cusitore e lo scandalo del B&B-Gate avevano spinto Ida ad allontanarlo e a rifiutare le sue scuse. Mario aveva lasciato il programma con la coda tra le gambe. Quando anche Pierpaolo Siano, rivale di Mario, aveva lasciato il programma, furioso per l'atteggiamento di Ida nei suoi confronti, la tronista si era trovata senza corteggiatori e aveva lasciato il trono senza aver trovato l'amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne