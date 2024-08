Uomini e Donne, anticipazioni: la data d'inizio e indiscrezioni sui tronisti, "grandi sorprese"

Gossip TV

La nuova edizione del dating show di Uomini e Donne è pronta a tornare: le date delle registrazione e della messa in onda. Novità sui palpabili nomi che potrebbero sedere sulla poltrona rossa più famosa della tv.

Uomini e Donne è pronta a fare il suo ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset nel consueto orario pomeridiano, animando il piccolo schermo con amori e dissapori di tronisti, dame e cavalieri. Sul web, infatti, è già circolata una possibile data di inizio per la nuova stagione e, a breve, dovrebbero prendere il via le registrazioni delle puntate per la prossima edizione.

Uomini e Donne, sul trono arriveranno nomi sorprendenti

Ad anticipare la data delle riprese è stato il noto esperto di gossip Amedeo Venza, che tramite una storia su Instagram ha svelato alcuni dettagli su quello che ci attende. Venza ha anche accennato a diverse novità, in particolare riguardo al trono classico. Scopriamo più da vicino cosa ci aspetta e quando potrebbe cominciare esattamente il programma condotto da Maria De Filippi. Secondo l'esperto di gossip a cui ha fatto eco la collega Deianira Marzano, sul trono arriveranno nomi sorprendenti che lasceranno i telespettatori davvero increduli. Ma di chi si potrebbe trattare? Ovvio che le ipotesi sono molte e c'è chi è assolutamente convinto che saranno ex partecipanti di Temptation Island a sedere sulla poltrona rossa più famosa della tv. A tal proposito, si parla insistentemente di Mirko Brunetti, che di recente ha annunciato la rottura con Perla Vatiero, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello. Ma Brunetti non l'unico volto del docu-reality di Canale 5 che si ipotizza possa partecipare alla nuova stagione di Uomini e Donne. Ci sono infatti anche altri nomi, legati alla recente edizione ma anche di quella dell'anno scorso. Tra questi, l'ex fidanzata di Manuel Marra, Francesca Sorrentino, che pare abbia rifiutato il trono l'anno scorso in quanto si sentiva ancora molto coinvolta dalla precedente relazione.

Ma non è finita qui. Ci sono anche volti dell'over che potrebbero salire sul trono come è successo a Ida Platano. Si è parlato insistentemente di Marco Antonio Alessio, noto per la sua turbolenta separazione da Emanuela Malavisi conosciuta nel dating show. Le conferme (o smentite) arriveranno presto perché le prime registrazioni nel programma sono previste nel corso dell'ultima settima di agosto. Le registrazioni dovrebbero invece iniziare precisamente il 26 agosto prossimo e la prima puntata dovrebbe andare in onda a partire da lunedì 9 settembre 2024. Come di consueto, il programma verrà trasmesso ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5.

