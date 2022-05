Uomini e Donne, Ida Platano non ci sta e sbotta: ''Non tutti hanno la fortuna di…''

Gossip TV

Ida Platano, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, lancia una frecciatina sui social.

Protagonista indiscussa del parterre femminile del Trono Over, Ida Platano non sta vivendo un momento facile a Uomini e Donne, complice il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio, che ha portato a galla vecchi sentimenti, forse mai sopiti. Accusata di aver accantonato le altre conoscenze per lasciare la porta aperta al suo ex fidanzato, Ida si sfoga su Instagram con parole piuttosto eloquenti.

Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga sui social

Ida Platano sta affrontando di demoni del passato nello studio di Uomini e Donne, trovandosi a condividere il dating show di Canale5 con il suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri. Prima del ritorno del cavaliere pugliese, la dama ha parlato della loro relazione, di quello che considerato sempre come il suo amore più grande e delle conseguenze drammatiche che ha avuto il loro addio definitivo sulla sua vita. Ora, Platano ha ammesso di non potersi ritenere indifferente davanti a Riccardo ma di voler andare avanti con la sua vita, mentre molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che lo sguardo della dama sembra indicare tutt’altra cosa.

Anche Tina Cipollari ha detto la sua su questa intricata situazione, accusando la bresciana di essere ancora palesemente innamorata del Guarnieri, così da spingere Ida ad esporsi sul conto dell’opinionista. Mentre non è chiaro cosa accadrà tra i due anche se le Anticipazioni ci rivelano che Ida ammetterà di non poter considerare Riccardo un amico e di provare fastidio nel vederlo con altre donne, Platano si sfoga su Instagram con una frase piuttosto eloquente.

“Non tutti possono avere la fortuna di stare con una donna difficile. Le donne difficili sono forti, brillanti e sincere. Le donne difficili non si accontentano, sanno essere crudeli come il diavolo, e amabili come il più bello degli angeli”.

È chiaro che Ida non se la passi bene a livello sentimentale, ma per fortuna c’è sempre l’amore del figlio Samuele a sostenerla. In occasione della festa della mamma, il bimbo ha preparato una sorpresa bellissima a Ida, facendola commuovere.

