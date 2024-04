Uomini e Donne, Ida Platano lascerà il trono? L'enigmatica frase su Instagram

Gossip TV

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne è quanto mai incerto. Le parole dell'ex dama del trono over su Instagram lasciano spazio a molti interrogativi.

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne è quanto mai incerto e, al momento, non ancora chiaro se terminerà prima del tempo con la decisione dell'ex dama del trono over di lasciare il programma prima di scegliere

Uomini e Donne, Ida Platano spiazza sui social: " Non è importante la meta, ma il cammino"

Nel corso delle ultime registrazioni del dating show, Mario è stato nuovamente messo sotto accusa per una segnalazione e Pierpaolo, l'altro corteggiatore della Platano, si è presentato dalla tronista dopo diverse ore, atteggiamento che l'ha particolarmente indispettita. Per quanto riguarda il corteggiatore campano, nelle ultime puntate si è parlato ripetutamente di un nuovo avvistamento in compagnia di una misteriosa donna. Inizialmente Ida sembra che credesse nella buona fede di Mario, tuttavia, dopo alcuni giorni lo ha raggiunto in camerino chiedendo al 44enne napoletano di svelare l'identità della ragazza con cui sarebbe stao immortalato. Cusitore si è rifiutato e dopo ciò, Ida non si è presentata in puntata. Dopo che Maria De Filippi ha informato i due corteggiatori dell'assenza in studio della Platano, Mario e Pierpaolo hanno lasciato entrambi lo studio e la registrazioneè terminata.



Si avrà di certo chiarezza nelle prossime registrazioni ma un messaggio sui social di Ida Platano ha allarmato i fan. Già diverse settimane fa, l'ex dama bresciana aveva annunciato di voler lasciare il trono, salvo poi convincersi di restare grazie alla padrona di Casa. Ieri, Ida, ha pubblicato una foto dietro le quinte del dating show, accompagnata dall'emblematica didascalia: "Non è importante la meta, ma il cammino". Che sia proprio questo il messaggio che confermi la sua decisione di lasciare il programma?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.