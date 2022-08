Uomini e Donne, Ida Platano in ospedale: “Non sto tanto bene”

Gossip TV

La dama bresciana, tra le protagoniste più note del dating show di Uomini e Donne è sparita dai social e ieri ha spiegato il motivo.

Nei giorni scorsi, Ida Platano, la dama bresciana del dating show di Uomini e Donne, è progressivamente sparita dai social nonostante da diverse settimane non perdeva occasione di aggiornare e salutare i fan, raccontando le sue vacanze e i suoi momenti di vita quotidiana.

Ieri, la dama del trono over, ha spiegato cosa sta succedendo e non sembrano esserci buone affatto notizie. Ida ha pubblicato infatti un'immagine dal triage di un ospedale, accompagnando le foto da queste parole: “

"Ciao belli miei…Volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo periodo non sto tanto bene…"

Non è ancora chiaro quale sia il problema nello specifico e perché abbia richiesto persino una visita al pronto soccorso.

Di recente la Platano, proprio sui social, si è scagliata duramente contro gli hater che impazzano sul suo profilo e alla quale riservano frasi molto volgari e offensive, spesso coinvolgendo anche il figlio. "Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio", ha dichiarato l'hair stylist originaria di Palermo che si è traferita giovanissima a Brescia.

Ida ha ricevuto anche minacce di morte alle quali ha voluto replicare con queste parole:

"Io non so chi ci sia dietro questo account - ha esordito Ida su Instagram - se sia un uomo o una donna non importa, ma cosa mangiate la mattina? Veleno. Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza perché aiuto. Se a lei non importa se domani mattina non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia."

La bella dama bresciana è in ogni caso pronta a rimettersi in gioco a Uomini e Donne ed è stata confermata la sua presenza a poco più di un mese dall'inizio della nuova stagione del dating show.Secondo quanto rivelato da MondoTv24, la dama del trono over potrebbe coprire un ruolo del tutto insolito, ovvero quello di opinionista, lasciando il parterre femminile ma dispensando consigli e pareri.

