Uomini e Donne, Ida Platano ha deciso: Riccardo Guarnieri addio!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano ha deciso di chiudere per sempre con Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri

La puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese, dopo aver ascoltato le parole della sua ex fidanzata che si è esposta pubblicamente per la prima volta negli ultimi anni, raccontando cosa l’ha fatta innamorata di Riccardo. Il cavaliere ha chiesto a Ida di uscire insieme a cena ma lei, dopo aver temporeggiato, ha deciso di rifiutare ammettendo di aver superato la situazione e di non provare più per lui gli stessi sentimenti.

Guarnieri diventa una furia e tutti rimangono sorpresi per la sua reazione, dal momento che fu proprio il cavaliere a ribadire di non volerci riprovare con Ida. Mentre Riccardo viene accusato di essere un uomo che vuole ciò che non può avere o chi gli sfugge, Maria De Filippi invita Isabella Ricci e Fabio Mantovani in studio. La coppia è convolata a nozze in una romantica e intima cerimonia ed è più innamorata e unita che mai, cosa che sembra non fare particolarmente piacere a Gemma Galgani e Platano.

Le due amiche del trono over, infatti, non hanno perdonato alla dama romana alcune interviste cattivelle sul loro conto: sembra che Isabella abbia rivolto critiche pesanti a Ida per pi consigliare a Gemma di iscriversi a qualche nota app per incontri. Nonostante le polemiche, Isabella è certa che Gemma e Ida abbiano creato da sole le loro sfortuna in amore e, piuttosto che perdere tempo a discutere con loro, preferisce ballare al centro dello studio con il marito. Scacco matto alle due regine dell’over!

