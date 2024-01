Uomini e Donne, Ida Platano e il "dono" di Ernesto Russo: una sua ciocca di capelli! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano ha ricevuto un curioso dono da Ernesto Russo: una sua ciocca di capelli.

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si riparte dal trono classico: dopo la segnalazioni su Mario Cursitore, Ida ed Ernesto sono stati protagonisti al centro studio di un momento molto divertente e intimo. Dopo alcune diatribe durante il trono over, si passa al trono classico con Cristian e le sue corteggiatrici, con le quali la situazione è sempre più complicata.

Uomini e Donne, Ida Platano ed Ernesto Russo: la scena cringe del taglio della ciocca di capelli [VIDEO]

In esterna, Ida Platano ha portato Ernesto Russo nel suo salone e gli ha dedicato del tempo come hairstilyst, praticandogli un rilassante massaggio alla cute e occupandosi della sua chioma folta. In studio, Maria De Filippi ha anche preso in giro la tronista per questo trattamento e poi le ha chiesto cosa ha provato. Ida ha ammesso di essere molto a suo agio con Ernesto e di riuscire ad aprirsi di più con lui, rispetto a Mario, ma questo a prescindere dalla situazione della segnalazione. La complicità tra i due è evidente e, mentre Mario preferisce non commentare, Gianni Sperti interviene dicendo che non è detto che questa confidenza tra lei e il corteggiatore significhino necessariamente qualcosa. Ernesto nel frattempo ha portato un paio di forbici e chiede alla tronista di tagliargli una ciocca di capelli che possa tenere con sé.

Per la tronista entrano anche due nuovi corteggiatori, Sergio e Giuseppe: mentre Sergio riesce subito a catturare l'interesse della tronista con le sue parole profonde e la sua storia, Giuseppe fa dei paragoni con Mario e le dà consigli non richiesti su come comportarsi con lui. Nonostante questo inizio non proprio idilliaco, Ida decide di conoscerli entrambi.

Spazio al trono over tra Eduardo e Renata: neppure fanno in tempo a sedersi che già Gianni anticipa, dopo averli visti ballare con altri partner, che tra loro sia finita. Il cavaliere commenta che è proprio così, ma che la fine della loro storia è stata pacifica e senza troppe polemiche. Interviene la conduttrice del dating show di Canale5 e dichiara che il cavaliere ha rivelato alla redazione che non è scattata la scintilla tra loro. Ma la dama svela che dietro tutto questo discorso filosofico c'è anche il suo diniego di voler passare la notte insieme. Dopo una discussione in cui Eduardo sembra arrampicarsi sugli specchi, di nuovo interviene Maria De Filippi per chiarire che è evidente che non c'è alcuna alchimia tra loro.

Si passa al trono classico con Cristian e le sue corteggiatrici: Virginia e Valentina, con cui ogni giorno nasce una discussione. Nell'esterna con Virginia, il tronista romano le legge una lettera in cui le rinfaccia che non ha apprezzato il suo comportamento infantile delle ultime puntate, in cui la corteggiatrice non si è presentata in esterna per fargli un dispetto. Cristian ammette anche di essere deluso perché Virginia è irremovibile e dice che non ha piacere a sapere che la sua risposta sarebbe no. I due litigano di nuovo e alla fine, Virginia se ne va via in macchina in lacrime e arrabbiata. Quando sono in studio il tronista le rinfaccia un atteggiamento troppo freddo e distaccato e sembra quasi che la corteggiatrice non voglia uscire insieme dal programma. La corteggiatrice gli dice che è stata male dopo l'esterna e riconosce di aver alzato un muro, ma che questo muro è un meccanismo di difesa e ha difficoltà ad accettare che lui le piace tanto ma non vede sicurezze da parte di lui. Alla fine del suo discorso Virginia gli chiede scusa. Per alleggerire la situazione De Filippi svela che la redazione chiede scusa alla mamma di Cristian perché lui, quando è tornato a casa dopo l'esterna con Virginia era così nervoso che ha rifiutato di mangiare la pasta al forno e ha litigato con lei.

L'esterna con Valentina inizia in modo molto giocoso, ma poi Cristian compie un nuovo passo falso: ha scritto anche a Valentina una lettera, sebbene con toni completamente diversi da quelli usati con Virginia. Dopo la lettera i due si abbracciano e si baciano, mentre in studio Virginia è pronta a dar battaglia. Ma anche Valentina è molto delusa dal comportamento di Cristian e da come lui non dia peso ai gesti che compie. Dopo una lunga discussione, Cristian decide di portare in esterna Virginia, perché loro due non si sono lasciati in maniera pacifica, ma una frase di Valentina provoca l'ennesima reazione di Virginia che si alza e dichiara che vuole andarsene dal programma, lasciando senza parole il tronista.

