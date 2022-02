Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano il programma insieme?

Gossip TV

Ecco le anticipazioni su una delle nuove love story di Uomini e Donne.

Ida Platano continua il suo percorso a Uomini e Donne, nonostante le critiche e i dubbi sul fatto che la dama bresciana sia realmente in grado di rimettersi in gioco in campo amoroso. Ida sta frequentando Alessandro Vicinanza, ma cosa accadrà nelle prossime puntate? La coppia lascerà insieme il dating show di Maria De Filippi? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni.

Uomini e Donne, lieto fine per Ida e Alessandro?

Tra le dame più chiacchierate del parterre femminile del Trono Over c’è Ida Platano. Presente a Uomini e Donne ormai da diversi anni, la dama bresciana ha fatto appassionare i telespettatori alla sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Relazione che è finita in tragedia e che ancora oggi porta strascichi per la Platano, pronta a rimettersi in gioco ma frenata dalla paura di rimanere nuovamente delusa. Dopo un inizio di stagione decisamente poco proficuo, Ida ha intrecciato una frequentazione con Alessandro Vicinanza, che ha ammesso sin da subito di essere molto interessato alla dama.

Platano, tuttavia, ha espresso qualche dubbio quando, durante una cena con Alessandro, ha notato che il cavaliere ha lanciato sguardi d’apprezzamento ad altre donne, scatenando tutta la sua gelosia. Anche Vicinanza, tuttavia, è geloso del fatto che Diego Tavani continui ad interferire nelle relazioni di Ida, e dunque i due sono dovuto scendere a compromessi per vivere serenamente questa frequentazione.

Stando alle Anticipazioni de Ilvicolodellenews, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Ida accetterà il numero di telefono di Ottavio facendo infuriare Alessandro, che sperava di avere con la dama un rapporto esclusivo. Inutile dire che il gesto della dama creerà molte tensioni in studio, e scatenerà l’ira di Tina Cipollari, che si mostrerà perplessa dalla scelta di Ida. La coppia riuscirà a fare pace e lasciare insieme la trasmissione?

