Uomini e Donne, Armando Incarnato incontenibile: ''Coalizione di donne contro di me''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, le accuse di Armando Incarnato creano caos in studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, nuovi dubbi su Giovanni, che rimane impassibile osservando Daniela voltare pagina con un altro cavaliere e Sara Zilli rifilargli un due di picche. Mentre tra Ida Platano e Alessandro procede a gonfie vele, Armando Incarnato ha qualcosa da rimproverare a Gloria, che ha iniziato a frequentare Diego Tavani.

Uomini e Donne: Armando Incarnato scatena il caos

Elena e Ottavio raccontano la prima serata trascorsa insieme nello studio di Uomini e Donne, e sembra che tra loro vi sia una bella chimica. Daniela, invece, dopo il disastro con Giovanni che l’ha piantata in asso, è uscita con il nuovo arrivato Antonio. Maria De Filippi indaga e chiede a Giovanni se prova gelosia nel vedere Daniela con un altro uomo, ma lui nega rimanendo impassibile, e la presentatrice trova strana questa risposta. “Lui con queste risposte fa capire che o ha finto con Daniela, o finge adesso. Perché sicuramente è finto”, ha fatto notare Gianni Sperti. Il cavaliere ammette di essere rimasto ferito dalle parole di Daniela, che ha vissuto come un’aggressione personale mentre la dama conferma di non aver mai voluto aggredirlo, bensì capire in che direzione stesse andando la loro frequentazione. Giovanni non torna sui propri passi ma Sara Zilli rinuncia ala frequentazione, trovando il cavaliere ancora preso da Daniela. Messo alle strette, Giovanni rifiuta di conoscere una nuova dama e si dichiara poco colpito dalla scelta di Sara, lasciando tutti ancora più perplessi.

Procede a gonfie vele la conoscenza tra Piera e Andrea, nonostante i dubbi della dama che teme di essere molto più coinvolta del cavaliere. Vedendo Piera commuoversi davanti all’opzione di non essere ricambiata, Andrea cerca di tranquillizzarla ammettendo di aver sentito un bel feeling e che il sentimento è un crescendo. Al centro dello studio si accomodano Ida Platano e Alessandro, e Gloria e Diego Tavani. La dama bresciana racconta di essere uscita con Alessandro e di essere stata bene, avendo superato la gelosia nei confronti del cavaliere. Prima di poter parlare, Gloria viene attaccata duramente da Armando Incarnato, che esplode e lancia accuse, asserendo che le donne lo incolpano sempre di un eccessivo approccio fisico mentre con gli altri cavaliere non hanno mia lamentele da proporre.

Armando porta anche l’esempio di Daniela e Giovanni e Maria ferma subito la polemica, spiegando che la dama non ha mai insinuato che lui abbia esagerato, ma semplicemente voleva capire se ci fosse un interesse reale. “Voi vi sentite feriti nell’orgoglio del maschio, sono giorni che sta lì a guardarti. Non lo hai capito solo tu. Comunque Daniela, se non lo capisce vuole dire che non c’è un’affinità intellettiva, e senza la storia dura due giorni”, ha sbottato De Filippi. Armando riprende il discorso, accusando le donne di essere contro di lui e inventarsi che lui è un uomo che allunga le mani. Si passa poi al trono classico con Luca Salatino, che è uscito in esterna con Lilli. Il tronista confessa di sentirsi a suo agio con la corteggiatrice, soprattutto a livello mentale, mentre Lilli ha ammesso di aver provato il desiderio di baciarlo ma di essersi trattenuta.

