Uomini e Donne, anticipazioni: Ida, Roberta, Riccardo e Alessandro è valzer delle coppie!

Gossip TV

Ieri, sabato 15 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri continuano a essere i protagonisti della scena.

Ieri, sabato 15 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Ida, Alessandro, Roberta e Riccardo continuano a cambiare le carte giocando sempre la stessa partita?

Nel corso della registrazione di venerdì, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono confronti a lungo in studio e, nonostante le loro frequenti uscite e la recente dichiarazione del cavaliere che ha confessato di essere ancora innamorato della dama bresciana, quest'ultima ha continuato ad avere dubbi su ciò che Alessandro provi per Roberta. Dopo la puntata, tornano a discutere sulla Di Padua e Ida decide di non uscire con lui. Il motivo della discussione e sembra dovuto ad alcuni sguardi di Alessandro colti da Ida nei confronti di Roberta. Quest'ultima, dal canto suo, ha detto di non credere al sentimenti di Alessandro verso la Platano. Maria De Filippi invita la Di Padua e Vicinanza a parlarsi e cercare un confronto. I due ballano insieme e nel mentre, Ida esce indispettita e viene raggiunta da Alessandro. Al rientro, si mette in mezzo Riccardo che davanti al ballo di Ida e Alessandro dichiara di voler lasciare il programma.

Maria tenta di far ragionare Riccardo e lo invita a rivelare i suoi veri sentimenti per Ida. Il cavaliere pugliese ammette di essere triste perché non riesce ad avere un rapporto civile con Ida.

Gemma è uscita con Franco, più giovane di lei di molto, ma si percepisce che a lei non interessa.

Ecco invece cosa è accaduto nel Trono Classico di Uomini e Donne:

Si parla di Lavinia e che ha fatto un ’esterna con Alessio Campoli (ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti). Nonostante l'esterna sembra essere andata bene, Campoli dice che si vuole eliminare perché non sente affine il carattere di Lavina al suo. Federico Nicotera è uscito con Alice e si sono nuovamente baciati. Il tronista è uscito anche con Carola e sono nate le solite discussioni.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.