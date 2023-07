Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Lui sbotta sui social

Gossip TV

Da alcune parole sui social sembra che tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ci sia una crisi in corso. Vediamo insieme cosa sappiamo!

Potrebbero essere solo coincidenze, eppure, gli indizi di una crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza aumentano a vista d'occhio: la coppia del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, potrebbe, infatti, non essere più tale e un nuovo indizio social potrebbe confermarlo. Ecco cosa è successo!

Uomini e Donne, è finita tra Ida Platano e Alessandra Vicinanza? Spunta una storia su Ig

Ida Platano in questi giorni si è concessa dei momenti di relax con il figlio Samuele in Sardegna, ma senza la compagnia di Alessandro Vicinanza. Sin dalla loro uscita dal programma, la dama e il cavaliere del trono over hanno trascorso insieme numerose vacanze, anche all'estero, ma per questa estate sembra che i due abbiano deciso di trascorrerle separatamente. Una decisione che i fan della coppia hanno attribuito alle esigenze lavorative del cavaliere salernitano, ma che alla luce di un nuovo indizio social non convincono più.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi tra lo stupore generale: infatti, per anni, Ida è stata legata a un altro noto volto del dating show, Riccardo Guarnieri, mentre Vicinanza era appena uscito da una relazione con un'altra dama, Roberta Di Padua. I due hanno iniziato a frequentarsi, ma nessuno pensava che sarebbero mai usciti insieme dal programma, eppure, Ida ha dichiarato di essere finalmente certa di aver superato la storia d'amore con Riccardo e di aver voglia di scoprire dove l'avrebbe condotta la relazione con Alessandro.

Perciò, diversi mesi fa, i due hanno lasciato la trasmissione e da allora è stato un tripudio di viaggi e dichiarazioni d'amore. Tuttavia, nelle ultime settimane sembra che possano esserci indizi di una crisi tra l'ex dama e l'ex cavaliere. Oltre alle vacanze separate, ora, spunta anche una storia sui social pubblicata da Vicinanza, che sembra lasciar intendere che le cose tra lui e Platano potrebbero non essere più così felici. La storia su Instagram è stata condivisa ieri 23 luglio ed è uno stralcio di un libro di Carlo Rovelli, L'ordine del tempo, che il cavaliere sta leggendo:

"La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi"

