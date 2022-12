Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano i primi due mesi insieme: la dedica stupenda!

Gossip TV

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono felicissimi insieme dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una coppia affiatata, innamorati dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. La coppia ha raggiunto il traguardo dei primi due mesi insieme e Ida si è lasciata andare ad una romantica dedica social per il suo fidanzato.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano!

Dopo polemiche su polemiche a causa dei sentimenti nutriti ancora per Riccardo Guarnieri e all’indecisione del cavaliere pugliese sul loro possibile futuro insieme, Ida Platano ha trovato la forza di voltare pagina. Tornata nello studio di Uomini e Donne con l’intenzione di cancellare i legami con il passato, Ida ha affrontato Riccardo ed è rimasta stupita dalla confessione d’amore di Alessandro Vicinanza. Il cavaliere partenopeo ha rifilato un sonoro due di picche a Roberta Di Padua, presa di mira da Gianni Sperti, confessando di essere innamorato di Ida e di non aver mai dimenticato la loro breve ma intensa frequentazione.

Nonostante le iniziali remore, Platano si è lasciata andare sino a riscoprirmi a sua volta invaghita del partenopeo e scegliere di lasciare con lui lo studio di Uomini e Donne. Il pubblico del programma, tuttavia, sembrava essere poco convinto da questa nuova coppia e in tanti hanno scommesso che l’amore sarebbe durato un battito di ciglia, arrivando addirittura ad accusare Ida e Alessandro di fingere a favore di telecamera per interviste e copertine insieme, insomma per crearsi un pubblico fedele e rimanere sulla cresta dell’onda. Mentre Riccardo è sempre più confuso e ha combinato un disastro con Gloria Nicoletti, continuando ad illudere la dama nonostante fosse palese l’interesse della romana per lui, Ida festeggia con Alessandro i primi due mesi insieme, attraverso una dolce dedica su Instagram.

“Sei ti stai chiedendo perché sono così felice, la risposta sei tu”.

Platano è molto innamorata ed è ricambiata da Alessandro, che si è messo contro tutti pur di averla al suo fianco e ha totalmente cambiato atteggiamento rispetto alla loro prima frequentazione. Il cavaliere, infatti, è molto più presente e fa di tutto per mollare il lavoro appena possibile e raggiungere Ida a Brescia, per poter trascorrere qualche momento con lei.

