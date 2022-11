Uomini e Donne: "Ida Platano e Alessandro Vicinanza dureranno poco, una telenovela infinita", parla un'ex dama

Gossip TV

L'ex dama Catia Franchi si sbilancia sui protagonisti del parterre over di Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a stare al centro del gossip per il loro rapporto travagliato. A commentare le dinamiche dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne ci ha pensato l'ex dama Catia Franchi che, intervistata da Mondo Tv 24, ha detto la sua anche sulle discussioni avute con Armando Incarnato.

Catia Franchi a ruota libera sui protagonisti del trono over di Uomini e Donne

Catia Franchi ha rilasciato una nuova intervista a Mondo Tv 24 in cui è tornata a parlare di Uomini e Donne. L'ex dama del parterre over del dating show ha deciso di vuotare il sacco e commentare il percorso in studio di alcuni protagonisti come Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri:

Cosa penso del quadrilatero? Una telenovela infinita. Ida dovrebbe veramente dimenticarsi Riccardo, ma vedrai che con Alessandro durerà poco, torneranno in studio separati! Nel parterre attuale (sia giovani che anziani)? Non voglio fare né la badante né la mamma!

Leggi anche Alessandro Vicinanza pronto a dire addio!

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha chiarito la sua posizione anche nei confronti di Biagio Di Maro e Armando Incarnato. Per chi non lo sapesse con quest'ultimo, in particolar modo, si è spesso resa protagonista di diverse discussioni in studio:

Armando interviene spesso perché fa parte del suo personaggio. Sono anni che è lì, possibile che non trovi una donna? Il ritorno a Uomini e Donne di Biagio? Mah, un altro parolaio. Io l’ho bloccato dappertutto!

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono over e trono classico di Uomini e Donne.